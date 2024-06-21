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المرشح سعيد جليلي: للمرأة الإيرانية دور مهم في ارتقاء ونجاح البلاد

انه بدأ سعيد جليلي، المرشح للانتخابات الرئاسية للدورة الرابعة عشرة، اجتماعه مع نساء وفتيات إيران في قاعة الحجاب قبل دقائق قليلة، وذلك في ايطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها في البلاد.
رمز الخبر: ۶۹۶۷۲
تأريخ النشر: 20 June 2024

اكد المرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية الايرانية، سعيد جليلي، مساء الأربعاء، في لقاء جمع من النساء والفتيات الإيرانيات، على الدور المهم للمرأة الايرانية في الارتقاء بالمجتمع ونجاح البلاد.

انه بدأ سعيد جليلي، المرشح للانتخابات الرئاسية للدورة الرابعة عشرة، اجتماعه مع نساء وفتيات إيران في قاعة الحجاب قبل دقائق قليلة، وذلك في ايطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها في البلاد.

وقال جليلي في هذا اللقاء: عندما نتحدث عن عالم من الفرص، للوهلة الأولى، نذكر بعض الفرص المتاحة في مجال الأجهزة مثل النفط والتعدين وغيرها. جميع الفرص ليست مجرد فرص الأجهزة. من أهم الفرص التي يمكن أن تجعل مجتمعنا يرتقي هي فرصة المرأة في مجتمعنا، وهذا ليس مجرد شعار انتخابي، بل هو برنامج مهم تريد الحكومة تنفيذه خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال المرشح للفترة الـ14 للانتخابات الرئاسية: لدينا تجربة تاريخية خلال الـ45 عاما الماضية. وإذا استطعنا أن نقاوم في بعض المجالات ونحقق النجاح، فإننا مدينون إلى المجتمع النسائي الذي يشكل نصف سكان البلاد، والذي يمكن أن يكون له الأثر الكبير في نجاح البلاد وتميزها.

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