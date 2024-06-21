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رئيسي المحكمة العليا الايرانية يبحث مع نظيره الصيني تطوير العلاقات القانوني والقضائي

ووصف جون، قرارات الرئيسين الايراني والصيني خلال العام الماضي، بأنها أساس مناسب لتطوير العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۹۶۷۱
تأريخ النشر: 20 June 2024

التقى رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الاسلامية الايرانية "حجة الاسلام محمد جعفر منتظري"، اليوم الاربعاء في مدينة سوشي الروسية، نظيره الصيني "تشانغ جون".

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع رؤساء المحاكم العليا بدول البريكس، أشار حجة الاسلام منتظري إلى توسیع التعاون السياسي والاقتصادي بين إيران والصين خلال السنوات الأخيرة؛ داعيا إلى تطوير التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

ووصف لمسؤول القضائي الايراني، مجموعة "البريكس، بأنها إطار جيد لتنمية العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين أعضائها.

وبدوره أشار رئيس المحكمة العليا الصينية تشانغ جون إلى العلاقات بين بكين وطهران، باعتبارها علاقات قديمة يعود تاريخها إلى ألفي عام؛ مشددا على اهتمام الصين بتطوير التعاون القانوني مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وكذلك الدول الواقعة على طول طريق "الحزام والطريق".

ووصف جون، قرارات الرئيسين الايراني والصيني خلال العام الماضي، بأنها أساس مناسب لتطوير العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين.

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