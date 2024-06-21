النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۸مشاهدات
‍ پ
وزير النفط الإيراني:

لم تعد الولايات المتحدة قادرة على منع إيران من إنتاج النفط وتصديره

وأشار إلى أن حجم صادرات النفط الإيرانية تضاعف ثلاث مرات مقارنة مع بداية الحكومة الثالثة عشرة، كما زاد تحصيل الدخل الأجنبي.
رمز الخبر: ۶۹۶۶۹
تأريخ النشر: 20 June 2024

أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي ان الولايات المتحدة لم تعد قادرة على منع تصدير وإنتاج النفط الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوجي خلال كلمة ألقاها في جلسة مفتوحة للبرلمان: "إنه نظرا الى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الشهيد رئيسي في مجال صناعة النفط، يجب أن أوكد أن أي حكومة تصل إلى السلطة في الولايات المتحدة لا يمكنها منع تصدير وإنتاج النفط الإيراني".

وشدد وزير النفط في تصريحاته على جهود الحكومة الإيرانية الـ13 برئاسة الشهيد ابراهيم رئيسي في تحسين وضع إنتاج وتصدير النفط.

وأشار إلى أن حجم صادرات النفط الإيرانية تضاعف ثلاث مرات مقارنة مع بداية الحكومة الثالثة عشرة، كما زاد تحصيل الدخل الأجنبي.

وأضاف أوجي أنه خلال هذه السنوات الثلاث، زاد إنتاج البلاد من النفط الخام بأكثر من 1.4 مليون برميل بفضل العمل الشاق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
في اطار حملته الانتخابية.. قاليباف يزور قبر الشهيد سليماني في كرمان
المرشح سعيد جليلي: للمرأة الإيرانية دور مهم في ارتقاء ونجاح البلاد
رئيسي المحكمة العليا الايرانية يبحث مع نظيره الصيني تطوير العلاقات القانوني والقضائي
حجم التجارة بين إيران والصين يبلغ 6 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2024
لم تعد الولايات المتحدة قادرة على منع إيران من إنتاج النفط وتصديره
قاضي زاده هاشمي: السياسة الخارجية يجب أن تؤتي أكلها
طهران و ابوظبي يؤكدان على تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي
بين التهديد والهدهد: رسائل من الصلب المصبوب
قوات الاحتلال تنسحب من مخيم الفارعة بالضفة الغربية تحت نيران المقاومين
وفاة 11 حاجا ايرانيا في السعودية بسبب الحر الشديد
السيد نصرالله: على العدو ان ينتظرنا برا وجوا وبحرا ودون اسقف او ضوابط
عودة الحجاج الايرانيين الى البلاد تبدأ بعد غد السبت
غريب ابادي: ينبغي عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان لوقف جرائم الکیان الصهيوني
بمشاركة ايران.. اجتماع رؤساء المحاكم العليا لدول الـ "بريكس" يبدا اعماله في روسيا
اللواء سلامي: ايران تمكنت من فرض اقتدارها على العدو
باقري كني يصل الدوحة
رئيس الجمهورية بالانابة في زيارة الى محافظة جيلان (شمال)
في اطار حملته الانتخابية.. قاليباف يزور قبر الشهيد سليماني في كرمان
السفير الايراني يفند اتهامات اميركا التي لا اساس لها حول اليمن
طهران و ابوظبي يؤكدان على تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي
المرشح سعيد جليلي: للمرأة الإيرانية دور مهم في ارتقاء ونجاح البلاد
بين التهديد والهدهد: رسائل من الصلب المصبوب
قوات الاحتلال تنسحب من مخيم الفارعة بالضفة الغربية تحت نيران المقاومين
قاضي زاده هاشمي: السياسة الخارجية يجب أن تؤتي أكلها
رئيسي المحكمة العليا الايرانية يبحث مع نظيره الصيني تطوير العلاقات القانوني والقضائي
ايران تدين مصادرة اميركا لمصفاة سيتغو الفنزويلية
وفاة 11 حاجا ايرانيا في السعودية بسبب الحر الشديد
عودة الحجاج الايرانيين الى البلاد تبدأ بعد غد السبت
حجم التجارة بين إيران والصين يبلغ 6 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2024
لم تعد الولايات المتحدة قادرة على منع إيران من إنتاج النفط وتصديره