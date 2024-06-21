قاضي زاده هاشمي: السياسة الخارجية يجب أن تؤتي أكلها

إلى ذلك، قال محمد رضا شمسائي، مستشار قاضي زاده هاشمي: "إن مسألة الافراط والتفريط كانت ولا تزال موجودة، ولطالما عانينا منها". لقد عانينا منه كثيرا، وذلك لعدم وجود فهم سليم للبيئة الدولية.

شدد المرشح الرئاسي على أن السياسة الخارجية يجب أن يكون لها إنجازات: فقد غيرت الحكومة الثالثة عشرة الدبلوماسية الوهمية إلى الدبلوماسية الواقعية.

قال سيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، المرشح للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة: تتشكل المجتمعات البشرية على أساس احتياجات بعضها البعض، يحتاج البشر إلى بعضهم البعض داخل وخارج البلاد، عندما تكون لدينا علاقة مع خارج إيران نريد تأسيس وإنشاء القوة.

وأضاف: نريد الحفاظ على أمننا بعلاقات السياسة الخارجية ومنع الآخرين من مهاجمتنا. لقد واجهنا نهجين خلال الفترات الأربع التي سبقت حكومة آية الله رئيسي، وقد تم التخلي عن هذين النهجين منذ حكومة الرئيس.

وقال مرشح الانتخابات الرئاسية الـ14: في تواصلنا مع العالم، بالإضافة إلى الحفاظ على مصالحنا، نريد الحفاظ على هويتنا واستقلالنا وخلق القوة حتى لا يتم الاعتراف بنا كدولة من الدرجة الثانية أو الثالثة ونحافظ أيضًا على أمننا.

إلى ذلك، قال محمد رضا شمسائي، مستشار قاضي زاده هاشمي: "إن مسألة الافراط والتفريط كانت ولا تزال موجودة، ولطالما عانينا منها". لقد عانينا منه كثيرا، وذلك لعدم وجود فهم سليم للبيئة الدولية.