طهران و ابوظبي يؤكدان على تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي

يذكر ان دولة الإمارات العربية المتحدة اصبحت بالتزامن مع الجمهورية الاسلامية الايرانية عضواً كامل العضوية في مجموعة البريكس منذ بداية عام 2024.

اكد المدعي العام بالجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير وتعميق التعاون القضائي والقانوني مع الامارات العربية المتحدة.

انه اكد المدعي العام بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الاسلام محمد موحدي آزاد على تطوير وتعميق التعاون القضائي والقانوني مع الامارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء المدعي العام الايراني حجة الاسلام محمد موحدي آزاد مع النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاربعاء، على هامش الاجتماع السادس للمدعين العامين للدول الاعضاء في مجموعة البريكس في مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا.

واشار حجة الاسلام موحدي آزاد إلى العلاقات الواسعة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، فضلا عن العلاقات التاريخية والثقافية العميقة بين الشعبين، مؤكدا على تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي واستخدام قدرات التفاعلات الدولية.

من جانبه أعرب حمد سيف الشامسي النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتياحه للاجتماع مع نظيره الإيراني، وأعلن استعداد بلاده الكامل لتنفيذ الاتفاقيات القانونية في مجال المعاضدة القضائية ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والدولية.

وتقرر في هذا الاجتماع أن تقوم دائرتا الشؤون الدولية بالنيابة العامة في البلدين بالتشاور وإعداد مسودة خطة مدتها سنتان وإعدادها لتوقيع النائبين العامين في إيران والإمارات العربية المتحدة.

يذكر ان دولة الإمارات العربية المتحدة اصبحت بالتزامن مع الجمهورية الاسلامية الايرانية عضواً كامل العضوية في مجموعة البريكس منذ بداية عام 2024.

وتضم المجموعة دول؛ جمهورية إيران الإسلامية وروسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.