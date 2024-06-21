قوات الاحتلال تنسحب من مخيم الفارعة بالضفة الغربية تحت نيران المقاومين

وكشف نادي الأسير الفلسطيني، قبل أيام، عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال "أكثر من 9300 أسير في سجونه من أبناء الضفة الغربية والقدس، بينهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلاً".

أفادت مراسلة الميادين، بانسحاب قوات الاحتلال من مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة تحت نيران المقاومين.

وكانت كتائب الأقصى- مخيم الفارعة، قد أعلنت تمكنها من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمنطقة السوق في المخيم، ما أدى إلى إعطاب آلية.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، المخيم ومحيطه بعدة دوريات عسكرية بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري، كما اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال عند مدخل المخيم.

وتحدثت مراسلة الميادين عن شن قوات الاحتلال حملة مداهمات أيضاً في صوريف شمال الخليل، مشيرة إلى أنّها صادرت عدّة مركبات.

وفي سياق الاعتداءات المستمرة بحق أهالي الضفة الغربية، أعاد الاحتلال اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك من منزله في الخليل بعد أيام من إطلاق سراحه.

وكشف نادي الأسير الفلسطيني، قبل أيام، عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال "أكثر من 9300 أسير في سجونه من أبناء الضفة الغربية والقدس، بينهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلاً".

وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة المستمر منذ ما يقارب الـ9 أشهر، يصعّد الاحتلال حملة اقتحاماته واعتقالاته اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية.