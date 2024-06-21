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عودة الحجاج الايرانيين الى البلاد تبدأ بعد غد السبت

رمز الخبر: ۶۹۶۶۲
تأريخ النشر: 20 June 2024

أعلنت العلاقات العامة في الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (هما) بان عملية عودة الحجاج الى البلاد تبدأ يوم السبت 22 حزيران/يونيو.

وقالت العلاقات العامة في الخطوط الجوية الايرانية في بيان اصدرته الاربعاء: أن عملية عودة الحجاج إلى البلاد ستبدأ بوصول الدفعة الأولى من حجاج مدينة اهواز.

وستكون عودة الحجاج الى البلاد يوم السبت إلى مدن اهواز وطهران وتبريز وكرمان.

ويعود الحجاج الإيرانيون عبر 21 محطة طيران في البلاد برحلات الخطوط الجوية لجمهورية إيران الإسلامية (هما) من مطاري جدة والمدينة المنورة.

وتستمر عودة الحجاج الإيرانيين لغاية 14 تموز/ يوليو.

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