النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۴مشاهدات
‍ پ

اللواء سلامي: ايران تمكنت من فرض اقتدارها على العدو

لقد اقدم الاعداء على احتجاز سفننا النفطية، ونحن بدورنا استحوذنا على سفنهم؛ كما استهدفوا بعضا من السفن الايرانية، وعندما ضُربت سفنهم ايقنوا بانهم عاجزين عن مواجهة دولة مثل ايران العظيمة.
رمز الخبر: ۶۹۶۵۹
تأريخ النشر: 20 June 2024

قال القائد العام للحرس الثوري الايراني "اللواء حسين سلامي" : نحن استطعنا ان نفرض الاقتدار الشامخ لشعبنا على منظومة الاعداء التي اصطفت لمواجهتنا.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، هنأ اللواء سلامي لمناسبة حلول "عشرة الامامة والولاية" (الفترة ما بين عيد الاضحى المبارك وعيد الغدير الاغر)، كما احيا ذكرى القائد العسكري المناضل الشهيد "الدكتور مصطفى جمران".

ومضى الى القول : ان مستقبل المجتمعات الانسانية مرهونة بسواعد وهمم شبابها الاكفاء والعلماء المؤمنين والمبدعين؛ مبينا ان جامعات الجمهورية الاسلامية الايرانية تزخر بهذه الشريحة القيمة.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه اللواء سلامي الى اهداف الثورة الاسلامية ورسالتها القائمة على ترسيخ مبادئ الحرية والاستقلال والكرامة الانسانية، وبالتالي اصلاح القيم المعنوية في العالم وفقا للفضائل والقيم الالهية.

واستطرد : نحن نحمل راية تحرير المستضعفين في العالم من العبودية وسطوة الجبابرة المستعبدين للشعوب؛ وان نكون القطب الذي ينشر المعرفة والصحوة بين الناس.

واكد القائد العام للحرس الثوري، بأن رمز الانتصار الجمهورية الاسلامية الايرانية على اعدائها يكمن في تعاظم اقتدارها الردعي؛ عازيا الاسباب التي ادّت الى اجتياز البلاد من مازق الحظر والحصار، الى مستوى الاقتدار المنيع الذي وصل اليه الشعب الايراني الابي.

واضاف : لقد اقدم الاعداء على احتجاز سفننا النفطية، ونحن بدورنا استحوذنا على سفنهم؛ كما استهدفوا بعضا من السفن الايرانية، وعندما ضُربت سفنهم ايقنوا بانهم عاجزين عن مواجهة دولة مثل ايران العظيمة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
في اطار حملته الانتخابية.. قاليباف يزور قبر الشهيد سليماني في كرمان
المرشح سعيد جليلي: للمرأة الإيرانية دور مهم في ارتقاء ونجاح البلاد
رئيسي المحكمة العليا الايرانية يبحث مع نظيره الصيني تطوير العلاقات القانوني والقضائي
حجم التجارة بين إيران والصين يبلغ 6 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2024
لم تعد الولايات المتحدة قادرة على منع إيران من إنتاج النفط وتصديره
قاضي زاده هاشمي: السياسة الخارجية يجب أن تؤتي أكلها
طهران و ابوظبي يؤكدان على تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي
بين التهديد والهدهد: رسائل من الصلب المصبوب
قوات الاحتلال تنسحب من مخيم الفارعة بالضفة الغربية تحت نيران المقاومين
وفاة 11 حاجا ايرانيا في السعودية بسبب الحر الشديد
السيد نصرالله: على العدو ان ينتظرنا برا وجوا وبحرا ودون اسقف او ضوابط
عودة الحجاج الايرانيين الى البلاد تبدأ بعد غد السبت
غريب ابادي: ينبغي عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان لوقف جرائم الکیان الصهيوني
بمشاركة ايران.. اجتماع رؤساء المحاكم العليا لدول الـ "بريكس" يبدا اعماله في روسيا
اللواء سلامي: ايران تمكنت من فرض اقتدارها على العدو
باقري كني يصل الدوحة
رئيس الجمهورية بالانابة في زيارة الى محافظة جيلان (شمال)
في اطار حملته الانتخابية.. قاليباف يزور قبر الشهيد سليماني في كرمان
السفير الايراني يفند اتهامات اميركا التي لا اساس لها حول اليمن
طهران و ابوظبي يؤكدان على تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي
المرشح سعيد جليلي: للمرأة الإيرانية دور مهم في ارتقاء ونجاح البلاد
بين التهديد والهدهد: رسائل من الصلب المصبوب
قوات الاحتلال تنسحب من مخيم الفارعة بالضفة الغربية تحت نيران المقاومين
قاضي زاده هاشمي: السياسة الخارجية يجب أن تؤتي أكلها
رئيسي المحكمة العليا الايرانية يبحث مع نظيره الصيني تطوير العلاقات القانوني والقضائي
ايران تدين مصادرة اميركا لمصفاة سيتغو الفنزويلية
وفاة 11 حاجا ايرانيا في السعودية بسبب الحر الشديد
عودة الحجاج الايرانيين الى البلاد تبدأ بعد غد السبت
حجم التجارة بين إيران والصين يبلغ 6 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2024
لم تعد الولايات المتحدة قادرة على منع إيران من إنتاج النفط وتصديره