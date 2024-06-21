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ايران تدين مصادرة اميركا لمصفاة سيتغو الفنزويلية

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي على دعم ايران القاطع لفنزويلا حكومة وشعبا في الدفاع عن حقوقها المشروعة والقانونية.
رمز الخبر: ۶۹۶۵۵
تأريخ النشر: 20 June 2024

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الاجراء الاميركي غير القانوني في مصادرة وبيع اسهم مصفاة سيتغو التي تعود لفنزويلا، واعتبر ذلك بانه يتعارض مع القوانين الدولية ، مؤكدا على دعم ايران القاطع لفنزويلا حكومة وشعبا في الدفاع عن حقوقها المشروعة.

واستنكر متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الاجراء الاميركي غير القانوني في مصادرة وبيع اسهم مصفاة سيتغو التي تعود ملكيتها لفنزويلا، واعتبره بأنه يتعارض مع القوانين الدولية.

وأضاف كنعاني: ان مقاومة فنزويلا وصمودها الشجاع والواعي في مواجهة الحظر الاميركي الاحادي الجائر، والذي ادى الى إحباط مخططات البيت الابيض ضد فنزويلا في الاوساط الدولية، دفع بأميركا الى الانتقام وسرقة اموال هذا البلد والتي تعود ملكيتها لعامة شعبه.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي على دعم ايران القاطع لفنزويلا حكومة وشعبا في الدفاع عن حقوقها المشروعة والقانونية.

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