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وزير الطاقة: أكثر من 300 محطة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تعمل في البلاد

وصرح وزير الطاقة : إن إمدادات الطاقة باعتبارها العامل الأكثر أهمية في النمو الاقتصادي، هي واحدة من أهم الإجراءات المدرجة في جدول أعمال الحكومة الـ13.
رمز الخبر: ۶۹۶۵۳
تأريخ النشر: 19 June 2024

اعلن وزير الطاقة الايراني "علي اكبر محرابيان"، ان اكثر من 300 محطة توليد الطاقة الكهربائية وفقا لنظم مصادر الطاقة المتجددة بسعة 8400 ميجاوات، تعمل في مناطق مختلفة على صعيد البلاد.

جاء ذلك خلال حفل تدشين أكبر وأحدث وحدة لإنتاج الألواح الشمسية في البلاد بقدرة 1800 ميجاوات والافتتاح المتزامن لـ 12 محطة للطاقة المتجددة بقدرة 70 ميجاوات في سبع محافظات البلاد، جرى برعاية وزير الطاقة في شركة "مانا" للطاقة بمدینة خمين.

واكد محرابيان : ان تشغيل خط إنتاج الألواح الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بوحدة مشروع مانا للطاقة إنجاز وطني كبير؛ مبينا ان "نخبة من الشباب والخريجين من مختلف المجالات الدراسية يعملون بكل حب وشغف لدى هذه الوحدة في مسيرة ازدهار البلاد".

وصرح وزير الطاقة : إن إمدادات الطاقة باعتبارها العامل الأكثر أهمية في النمو الاقتصادي، هي واحدة من أهم الإجراءات المدرجة في جدول أعمال الحكومة الـ13.

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