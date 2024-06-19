بدء مناقشة الانتخابات الاولى للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14

بدات قبل قليل، المناظرة الانتخابية الاولى بين 6 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دورته الرابعة عشرة.

ان المناقشة الانتخابات الاولى اختُصت بالقضايا الاقتصادية الراهنة في البلاد، وعليه سيقوم كل من المرشحين بالرد على اسئلة عدد من الخبراء البارزين المعنيين بالشؤون الاقتصادية حول مختلف القضايا الراهنة والحلول الكفيلة بمعالجة التضخم وزيادة الانتاج المحلي.

والمرشحون الستة لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية الرابعة عشرة في ايران، هم :

1.مصطفی بور محمدي

2. مسعود بزشکیان

3. سعید جلیلي

4. علیرضا زاکاني

5. محمد باقر قالیباف

6. سید امیر حسین قاضي ‌زاده هاشمي

علما، بان الانتخابات الرئاسية لنسختها الرابعة عشرة، ستجري يوم الجمعة 28 حزيران / يونيو الجاري، لاختيار تاسع رئيس لجمهورية ايران الاسلامية.