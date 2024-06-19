ايران تصادق على تشكيل المجلس الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي

كما تقرر في الوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستنضم في افق العشر سنوات، الى مجموعة 10 دول متقدمة في العالم في هذا المجال.

وافق أعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية على الخطوط العريضة للوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إنشاء المنظمة الوطنية وتشكيل المجلس الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي.

ویذکر انه عقد المجلس الاعلى للثورة الثقافية مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر.

وتم خلال الاجتماع المصادقة من قبل اعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية على الخطوط العريضة للوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي وكذلك تاسيس المؤسسة الوطنية وتشكيل المجلس الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي.

كما تقرر في الوثيقة الوطنية للذكاء الاصطناعي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستنضم في افق العشر سنوات، الى مجموعة 10 دول متقدمة في العالم في هذا المجال.