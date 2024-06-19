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حماس: إحراق الاحتلال لمباني معبر رفح جريمة حرب

إن هذا السلوك النازي، والذي يُعد جريمة حرب واضحة الأركان، يستدعي إدانة دولية واسعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على تدميرهم منشأة مدنية، دون مبرر سوى التعطش للتدمير وزيادة معاناة الفلسطينيين.
رمز الخبر: ۶۹۶۴۶
تأريخ النشر: 19 June 2024

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ان إقدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على إحراق مبنى المغادرة ومنشآت أخرى داخل معبر رفح، والتسبب في خروجه تماماً عن الخدمة، هي جريمة حرب وعمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

واضافت الحركة في تصريح صحفي يوم الاثنين: إن هذا السلوك النازي، والذي يُعد جريمة حرب واضحة الأركان، يستدعي إدانة دولية واسعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على تدميرهم منشأة مدنية، دون مبرر سوى التعطش للتدمير وزيادة معاناة الفلسطينيين.

وأشارت حماس إلى، أن “الاحتلال الإسرائيلي المجرم يتحمل تبعات هذه الجريمة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج، ما يتطلب كذلك، تحركاً دولياً فاعلاً لفتح المعبر وتسهيل السفر لمواطنينا، وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة للقطاع الذي يتعرض لحرب تجويع صهيونية بشكل متعمد”.

وافادت وكالات انباء فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي قام باحراق وتدمير صالة المغادرة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، مشيرة إلى وقوع انفجارات عنيفة في شرق رفح الفلسطينية جراء إطلاق الاحتلال القذائف المدفعية بالمدينة. وبحسب هذا التقرير، فقد سقط عدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلا في الحي السعودي غربي مدينة رفح الفلسطينية.

كما أطلق الاحـتلال النار بشكل مكثف تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون بغزة.

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