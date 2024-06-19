الامام الخامنئي يعود اية الله مكارم شيرازي في المستشفى

ووصف قائد الثورة الاسلامية، هذا المرجع الديني الجليل، انه محط انتفاع وبركة للناس من حيث العلم والمعرفة، على مدى سنوات مديدة؛ متمنيا بدوام عمره المبارك.

قام سماحة قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي خامنئي"، بعيادة المرجع الديني الجليل "اية الله ناصر مكارم شيرازي"، الذي يرقد في احدى المستشفيات بطهران اثر وكعة صحية تعرض لها.

وافادت ارنا، ان الامام الخامنئي، اطّلع في هذه الزيارة على سير العلاج المخصص لاية الله مكارم شيرازي؛ سائلا الباري عز وجل ان ينعم عليه بأتم العافية والسلامة.

ووصف قائد الثورة الاسلامية، هذا المرجع الديني الجليل، انه محط انتفاع وبركة للناس من حيث العلم والمعرفة، على مدى سنوات مديدة؛ متمنيا بدوام عمره المبارك.

الى ذلك، اثنى اية الله مكارم شيرازي على المبادرة الغامرة بالمحبة والحنان لسماحة قائد الثورة الاسلامية.