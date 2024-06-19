وزير الداخلية : المرشحون للانتخابات الرئاسية ومؤيدوهم ملتزمون بالأخلاق والقانون

وشدد وزير الداخلية على ضرورة مراعاة الأخلاق والأطر القانونية لدى المرشحين للانتخابات الرئاسية، وقال: لم نواجه أي مشاكل انتخابية حتى الآن.

اكد وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي انه حتى الآن لم نواجه أي مشاكل انتخابية على مستوى البلاد ، وخلال هذه الفترة التزم المرشحون للانتخابات الرئاسية ومؤيدوهم بالأخلاق والأطر القانونية.

وفي تصريح ادلى به مساء الثلاثاء لوكالة أنباء "إرنا" في مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد (جنوب غرب)، التي زارها لتفقد بعض المشاريع الجاهزة للتدشين او قيد الانشاء قال وحيدي: نحن مستعدون لاجراء الانتخابات الرئاسية الـ14 يوم الجمعة المقبلة وتم اعداد كافة التمهيدات اللازمة لسلامة وأمن الانتخابات.

وعن توقعات نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، قال وحيدي: أجريت استطلاعات للراي حول المشاركة ولا يمكن الاعتماد عليها، الا ان حماسة المواطنين تشير إلى ان انتخابات رائعة ستجرى في البلاد.

وردا على سؤال حول المخالفات الانتخابية، قال وزير الداخلية: لم نشهد أي مخالفات انتخابية حتى الآن، والتزم المرشحون للانتخابات وكذلك مؤيدوهم بالقواعد والضوابط.

وأضاف وحيدي: أتمنى أن يسود نفس النهج الأخلاقي بين المرشحين ومؤيديهم حتى النهاية وأن يتنافس المرشحون في أجواء ودية.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة مراعاة الأخلاق والأطر القانونية لدى المرشحين للانتخابات الرئاسية، وقال: لم نواجه أي مشاكل انتخابية حتى الآن.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو الجاري.