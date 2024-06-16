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قائد الثورة الإسلامیة: الانتخابات مهمة للغاية

وقال سماحته : بالطبع لقد قلت أشرت مرات عديدة إلى أن سرعة التقدم هي نقطة جيدة ومهمة جداً، ولكنها ليست النقطة الأساسية لأنه يجب أن يحدث التقدم نفسه.
رمز الخبر: ۶۹۶۳۸
تأريخ النشر: 16 June 2024

قال قائد الثورة الإسلامیة سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي" : الانتخابات مهمة جدا وعلیکم بذل الجهد من أجل زيادة المشاركة في الانتخابات ولابد من التحقق من لديه القدرة على العمل وفقا لمعايير الثورة الإسلامیة لتحديد خيار جيد في الانتخابات.

وقال قائد الثورة الإسلامیة في لقائه مع أصحاب الأوسمة العلمية: لدي الكثير من الثقة والأمل في الشباب مضيفا انكم ثروات البلاد وقيمة النخبة أعلى بكثير من الوسام ويمكنكم تغيير التاريخ.

وصرح سماحته  إن الانتخابات والمشاركة فيها أمر في غاية الأهمية، ويجب أن تحاولوا قدر استطاعتكم زيادة المشاركة، سواء في البيئات الطلابية، أو في بيئات العمل، أو في البيئات العائلية.

وأضاف: انظروا ما هو أقرب إلى معايير الثورة والتأكد من أن هذا المرشح الانتخابي لديه القدرة على العمل وفق معايير الثورة، وإذا نظرتم إلى هذه المعاییر  وأخذتم هذه الأمور بعين الاعتبار، فقد تتمكنون من اتخاذ خيار جيد.

وأعرب عن أمله في أن يحقق الله عز وجل ما فيه الخير لهذا البلد وهذا الشعب بسهولة.

وأضاف قائد الثورة: بدأت حركة وقفزة علمية في بلادنا منذ عام 2001 تقريباً، وظهرت حركة علمية جيدة في أوساط الأساتذة والطلبة منذ هذه الفترة بحيث أفادت الإحصائيات العالمية بأننا سجلنا نمواً عدة أضعاف المتوسط العالمي من حيث سرعة النمو العلمي. 

وقال سماحته : بالطبع لقد قلت أشرت مرات عديدة إلى أن سرعة التقدم هي نقطة جيدة ومهمة جداً، ولكنها ليست النقطة الأساسية لأنه يجب أن يحدث التقدم نفسه. 

واستطرد قائلا : يقولون إننا حصلنا على 26 ميدالية ذهبية في الأولمبيادات العلمية العالمية في الأعوام من 2018 إلى 2021، وتمكنا من الفوز بـ 30 ميدالية ذهبية في عامي 2022 و2023 مما يدل علی أننا حصدنا ميداليات ذهبية أكثر في هذين العامين من تلك السنوات الأربع ونشهد في هذين العامين حركة، لكن هذه الحركة ليست كافية ونحن بحاجة إلى القفز ويمكنكم العمل والفعالية في هذا المجال وبذل المزيد من الجهود العلمية.

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