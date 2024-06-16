المرشح الرئاسي زاكاني يصف السياسة الخارجية اولوية حكومته وينتقد حكومة الرئيس روحاني لثقتها في العدو

وقال إن رسالة إيران إلى العالم أجمع هي رفض الهيمنة، مضيفا أن الجامعات الأمريكية تدعم المقاومة للحفاظ على كرامة الإنسان.

أكد عمدة طهران الحالي والمرشح الاصولي للانتخابات الرئاسية المبكرة، علي رضا زاكاني أن السياسة الخارجية هي إحدى أولوياته، مضيفا أن الجغرافيا السياسية لإيران مهمة للغاية.

انه قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة، علي رضا زاكاني، في برنامج تلفزيوني، إن الثقافة الإسلامية الإيرانية تتمتع بمكانة متميزة.

وقال إن رسالة إيران إلى العالم أجمع هي رفض الهيمنة، مضيفا أن الجامعات الأمريكية تدعم المقاومة للحفاظ على كرامة الإنسان.

وقال إن الدبلوماسية النشطة والفعالة وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية سيزيد من الفوائد والاستدامة.

وأضاف زاكاني: "نحن اليوم بحاجة إلى التقارب الإقليمي والاستفادة من القدرات الدولية".

وتابع: "أن موقف إيران بشأن الاتفاقية طويلة الأمد مع الصين يحافظ على كرامة البلاد".

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، انتقد إدارة روحاني السابقة لعدم دراستها بشكل صحيح قبل التوقيع عليها. وقال إن الرئيس السابق ووزير خارجيته جواد ظريف سعوا إلى حل مشكلة البلاد من خلال الاعتماد على العدو.

ويتنافس ستة مرشحين على منصب الرئاسة في إيران، وهم سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بيزشكيان.

وبدأت فترة الحملة الانتخابية يوم الأحد وتستمر حتى 26 يونيو، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد يوم الجمعة 28 يونيو.