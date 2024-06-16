تطوير التعاون بين إيران وطاجيكستان في مجال علم الجيوماتكس

ووجه علي جاويدانه رئيس منظمة رسم الخرائط في ايران الشكر لرئيس اللجنة الحكومية لإدارة الأراضي وعلم تقسيم الأرض في جمهورية طاجيكستان والوفد المرافق على تلبية الدعوة الرسمية والحضور وقال: إن مذكرة التفاهم والتواصل هذه هي بمثابة نقطة تحول في التعاون المشترك بين البلدين.

وقعت منظمة رسم الخرائط بالجمهورية الإسلامية واللجنة الحكومية لإدارة الأراضي وعلم تقسيم الأرض بجمهورية طاجيكستان مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون بين البلدين في مجال علم الجيوماتكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى رئيس اللجنة الحكومية لإدارة الأراضي وعلم تقسيم الأرض بجمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له زيارة ومحادثات مطولة مع منظمة رسم الخرائط في ايران، وذلك تماشيا مع خطة الدولة لابرام مذكرة تفاهم حول التعاون بين منظمة رسم الخرائط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واللجنة الحكومية لإدارة الأراضي علم تقسيم الأرض في جمهورية طاجيكستان.

ووجه علي جاويدانه رئيس منظمة رسم الخرائط في ايران الشكر لرئيس اللجنة الحكومية لإدارة الأراضي وعلم تقسيم الأرض في جمهورية طاجيكستان والوفد المرافق على تلبية الدعوة الرسمية والحضور وقال: إن مذكرة التفاهم والتواصل هذه هي بمثابة نقطة تحول في التعاون المشترك بين البلدين.