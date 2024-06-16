باقري يؤكد ضرورة استخدام جميع الأدوات لوقف الحرب في غزة وبن زايد يعتبر هذا واجب الامارات الانساني

وأشار إلى اجتماع بالأردن بشأن القضية الفلسطينية، وأكد على إرسال مساعدات إنسانية وإجراءات فعالة لوقف اعتداءات الکیان الصهيوني.

ناقش القائم باعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني مع وزير الاخارجية الاماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان احدث تطورات الحرب في قطاع غزة.

ان القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني أجرى اتصالا هاتفياً مع وزير خارجية الإمارات، وناقش معه تطورات الأوضاع في غزة.

وخلال هذا الاتصال هنأ باقری الإمارات، حكومة وشعبا،بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأشار إلى الجرائم الوحشية التي يرتكبها کیان الاحتلال الصهیوني بحق الفلسطينيين سيما اهل غزة.

وقال: "من الضروري أن تستخدم الدول الإسلامية جميع الأدوات المتاحة لوقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة بشكل أسرع ولمساعدة الشعب المظلوم في هذه المنطقة".

من جانبه هنأ وزير خارجية الإمارات في الاتصال الهاتفي، ایران حكومة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى المبارك وجدد التعازي باستشهاد الرئيس الايراني السید "ابراهیم رئيسي" ووزير الخارجية الشهید "أمير عبد اللهيان" .

وأشار إلى اجتماع بالأردن بشأن القضية الفلسطينية، وأكد على إرسال مساعدات إنسانية وإجراءات فعالة لوقف اعتداءات الکیان الصهيوني.

وقال: "الإمارات تبذل قصارى جهدها لوقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية لشعب غزة، وهذا واجبنا الإنساني".