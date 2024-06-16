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السفير الإيراني لدى العراق يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات بغداد

وعقب زيارته للجرحى الفلسطينيين من سكان غزة الذين تم نقلهم إلى أحد مستشفيات بغداد للمعالجة، وصف السفير آل صادق الشعب الفلسطيني بانه مثال للمقتدر المظلوم، داعيا وسائل الإعلام الى نقل واقع المنطقة إلى جماهيرها في جميع انحاء العالم.
رمز الخبر: ۶۹۶۲۷
تأريخ النشر: 16 June 2024

زار السفير الايراني لدي العراق، محمد كاظم آل صادق الجرحي الفلسطينيين الذين يرقدون مستشفيات بغداد لتلقي العلاج، وأكد ان الشعب الفلسطيني بانه مثال للمقتدر المظلوم.

ویذکر انه وصف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الشعب الفلسطيني بأنه مثال للمقتدر المظلوم، داعيا وسائل الإعلام إلى نقل واقع المنطقة إلى جماهيرها في جميع أنحاء العالم.

وعقب زيارته للجرحى الفلسطينيين من سكان غزة الذين تم نقلهم إلى أحد مستشفيات بغداد للمعالجة، وصف السفير آل صادق الشعب الفلسطيني بانه مثال للمقتدر المظلوم، داعيا وسائل الإعلام الى نقل واقع المنطقة إلى جماهيرها في جميع انحاء العالم.

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