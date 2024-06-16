ايران و روسيا تؤكدان على تعزيز علاقاتهما لمواجهة الأحادية الأمريكية

وأضاف أن الدعم الأمريكي لجرائم النظام الصهيوني في غزة أدى إلى تقويض هيمنته، مضيفا أن الولايات المتحدة ادعت أنها مسؤولة عن النظام العالمي، لكنها أظهرت في غزة سلوكا معاكسا تماما.

أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا كأحد سبل التعامل مع الأحادية الأمريكية.

ویذکر انه أدلى حميد رضا حاجي بابائي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي في طهران.

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية وستستمر في المستقبل، مضيفا ان هناك تعاونا جيدا بين البلدين في المجالات الثقافية والاقتصادية.

وتابع أن إيران وروسيا مؤثرتان في المنطقة والعالم، ولهذا السبب ينبغي تعزيز العلاقات الثنائية، كما اعتبر تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا أحد سبل التعامل مع أحادية الولايات المتحدة،

وأكد حاجي بابائي في ختام تصريحاته: "انه في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ إجراءات جيدة لإزالة العقبات أمام التعاون".

من جانبه، أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، إلى جرائم الكيان الصهيوني وداعميه في غزة.

وأضاف أنه خلال الألفي عام الماضية، لم تشهد البشرية مثل هذه المأساة التي دفعت بعض الأشخاص إلى التخطيط عمدا لقتل أطفال أبرياء.

وأضاف أن الدعم الأمريكي لجرائم النظام الصهيوني في غزة أدى إلى تقويض هيمنته، مضيفا أن الولايات المتحدة ادعت أنها مسؤولة عن النظام العالمي، لكنها أظهرت في غزة سلوكا معاكسا تماما.