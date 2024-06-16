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قائد عسكري:

نعمل على تطوير وتجهيز منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى

وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني في جمع قادة ومنتسبي هذه الوحدة العملياتية: ان ما تتمتع به القوات المسلحة اليوم من اقتدار يرجع إلى تواجدها على الساحة ومشاركة الشعب في مختلف ميادين الوطن الحاسمة.
رمز الخبر: ۶۹۶۱۷
تأريخ النشر: 15 June 2024

صرح قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد بان تصميم وتطوير وتجهيز منظومة أسلحة الدفاع الجوي بعيدة المدى مدرج على جدول الأعمال لهذه القوة بصورة جدية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد، خلال زيارته لمواقع مجموعة "الشهيد ستاري" للدفاع الجوي للرد السريع التابعة لهذه القوة يوم الخميس وقام بتقييم مستوى الاستعداد الدفاعي لهذه الوحدة.

وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني في جمع قادة ومنتسبي هذه الوحدة العملياتية: ان ما تتمتع به القوات المسلحة اليوم من اقتدار يرجع إلى تواجدها على الساحة ومشاركة الشعب في مختلف ميادين الوطن الحاسمة.

وأوضح أن الوحدات العملياتية لهذه القوة يجب أن تكون جاهزة لمواجهة أي نوع من التهديد والسيناريو من الأعداء في المواقف المختلفة، وأضاف: ان يقظة الخبراء الفنيين والتقدم العلمي هما أفضل عاملين لتفوق قوات الدفاع الجوي.

وأكد العميد صباحي فرد: أن تصميم وتطوير وتجهيز منظومة أسلحة الدفاع الجوي بعيدة المدى مدرج على الأجندة الجادة لهذه القوة، وسنشهد في الأشهر المقبلة تجهيز أسلحة دفاع جوي متقدمة مما يزيد من قدرات البلاد الرادعة.

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