 سفير إيران في بيروت يفند خبر استشهاد مسؤولين في حزب الله

وفيما يتعلق بهجوم الليلة الماضية على منطقة جنتا، زعمت وسائل الإعلام الصهيونية أنه استشهد في هذا الهجوم بعض من مقاتلي حزب الله أو قادته أو مسؤوليه. وهذا إنجاز إعلامي زائف في ظل تعرض هذا الكيان لهزائم قاسية على بيد حزب الله في الأيام الأخيرة.

نفى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت "مجتبى اماني" شائعات الصهاينة التي تتحدث عن استشهاد مسؤولين في حزب الله اللبناني.

وكتب اماني على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني: "هناك إشاعات كاذبة عن استشهاد مسؤولين في حزب الله، وهي غير صحيحة على الإطلاق".

وتابع: الهدف من ذلك هو الحرب النفسية.

وفيما يتعلق بهجوم الليلة الماضية على منطقة جنتا، زعمت وسائل الإعلام الصهيونية أنه استشهد في هذا الهجوم بعض من مقاتلي حزب الله أو قادته أو مسؤوليه. وهذا إنجاز إعلامي زائف في ظل تعرض هذا الكيان لهزائم قاسية على بيد حزب الله في الأيام الأخيرة.