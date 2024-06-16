ایران ترد علی مزاعم بشأن مساعدتها للیمن في استهداف السفن

"أمريكا تظن أنها تستطيع عزل حركة المقاومة اليمنية وهزيمتها؛ ووذلك باللجوء إلی قوتها العسكرية وهيمنتها السياسية على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ردت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة على مزاعم بشأن بمساعدة طهران لليمن في استهداف السفن بالبحر الأحمر.

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة في نيويورك، ردا على مزاعم بعض الوكالات الإخبارية الغربية بشأن مساعدة إيران لحرکة أنصار الله اليمنية في استهداف السفن في البحر الأحمر، قالت: "أمريكا تظن أنها تستطيع عزل حركة المقاومة اليمنية وهزيمتها؛ ووذلك باللجوء إلی قوتها العسكرية وهيمنتها السياسية على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت "لكن إيران تعلم كيف تهزم هذه الاستراتيجية الأمريكية".