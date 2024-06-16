النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۵مشاهدات
‍ پ

تونس تلغي تاشيرة الدخول للإيرانيين

واضاف: كما ان المواطنين الهنود ليسوا بحاجة الى تاشيرة دخول لو اتوا جوا لكنهم بحاجة الى التاشيرة للدخول عبر الحدود البرية.
رمز الخبر: ۶۹۶۱۱
تأريخ النشر: 15 June 2024

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة 14 حزيران/يونيو 2024، أنها قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر الإيرانية العادية، بداية من 15 يونيو الجاري.

كما أعلنت، في بلاغ لها، أنها قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يومًا، ولمرّة واحدة كل 180 يومًا، شريطة الاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من يوم 15 جوان/يونيو 2024.

وفي وقت سابق اعلن علي رضا بيكدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والايرانيين في الخارج ، إن مواطني 28 دولة لا يحتاجون إلى تأشيرة السفر إلى إيران للسياحة اعتبارًا من 4 شباط/فبراير 2024، وهم بحاجة فقط الى قطع تذكرة السفر إلى إيران.

وأضاف: قامت وزارة الخارجية باطلاع المؤسسات المعنية بالأمر التنفيذي لقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء التأشيرات من جانب واحد مع 28 دولة.

وقال بيكدلي: بناءً على ذلك فإن مواطني هذه الدول الـ 28 الذين يسافرون إلى إيران لغرض السياحة لا يحتاجون إلى تأشيرة السفر اعتبارًا من 4 شباط/فبراير 2024  وهم بحاجة فقط الى قطع تذكرة السفر.

واضاف: كما ان المواطنين الهنود ليسوا بحاجة الى تاشيرة دخول لو اتوا جوا لكنهم بحاجة الى التاشيرة للدخول عبر الحدود البرية.

واوضح بان الدول الـ 28 هي: السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، أوزبكستان، قيرغيزستان، تونس، كوبا، تنزانيا، موريتانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة، فيتنام، كمبوديا، بروناي ، البرازيل ، المكسيك ، البيرو ، كرواتيا ، صربيا ، البوسنة والهرسك ، بيلاروسيا ، الهند (جوا).

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يستقبل الحائزين على ميداليات الأولمبيادات العلمية
كيف تؤثر الحرب "بلغة الأرقام"على أطفال غزة؟
قائد الثورة الإسلامیة: عنجهية الكيان الصهيوني لم تدع مجالا للتهاون والممالأة
قائد الثورة الإسلامیة: الانتخابات مهمة للغاية
المرشح الرئاسي بزشكيان: الأعداء طامعون في وطننا ويجب ان نعزز تآزرنا الداخلي
المرشح الرئاسي زاكاني يصف السياسة الخارجية اولوية حكومته وينتقد حكومة الرئيس روحاني لثقتها في العدو
كنعاني: إطلاق سراح المواطن "حميد نوري" مظهر آخر لقوة الدبلوماسية الايرانية
المقاومة العراقية تستهدف حيفا المحتلة بـ"صاروخ الأرقب"
تطوير التعاون بين إيران وطاجيكستان في مجال علم الجيوماتكس
مقتل ثلاثة صهاينة في حادث سيارة في سيناء
مخبر يؤكد تنفيذ خطة التعاون المشترك الشاملة بين طهران وموسكو ومشروع ممر الشمال –جنوب
باقري يؤكد ضرورة استخدام جميع الأدوات لوقف الحرب في غزة وبن زايد يعتبر هذا واجب الامارات الانساني
العميد سريع: مصير السفن المستهدفة خلال الـ72 ساعة الماضية هو الغرق
الحجاج الایرانی يرفعون العلم الفلسطيني في مراسم اعلان البراءة ويهتفون شعار الموت لإسرائيل
السفير الإيراني لدى العراق يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات بغداد
باقري يلتقى رئيس الوزراء العراقي
نائب وزير الجهاد الزراعي: انتاج البلاد من القمح سيتجاوز 15 مليون طن
باقري يلتقي الرئيس العراقي
تونس تلغي تاشيرة الدخول للإيرانيين
ایران ترد علی مزاعم بشأن مساعدتها للیمن في استهداف السفن
عمار الحكيم : العلاقات التآزرية بين إيران والعراق تعود بالنفع على العالم الإسلامي
باقري كني: تعزیز التعاون الاقتصادي،ضروري للاستقرار في المنطقة
إعلام إسرائيلي: "جيشنا" متأكّل.. يجب التفكير مرتين قبل الخروج إلى حربٍ ضد لبنان
الضفة الغربية... إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب رنتيس
تفاصيل جديدة لهجوم الشرطة الفرنسية على مقر زمرة المنافقين
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 15 ألف شهيد من الأطفال.. و34 ألف إصابة
 سفير إيران في بيروت يفند خبر استشهاد مسؤولين في حزب الله
نائب الخارجية الايراني: "الإعفاء الإنساني من العقوبات" تسمية أميركية مزيفة
قائد الثورة الاسلامية:يجب أن تتواصل البراءة هذا العام
الحظر المفروض على ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران، يتوافق مع أي من معايير حقوق الإنسان؟