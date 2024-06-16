تونس تلغي تاشيرة الدخول للإيرانيين

واضاف: كما ان المواطنين الهنود ليسوا بحاجة الى تاشيرة دخول لو اتوا جوا لكنهم بحاجة الى التاشيرة للدخول عبر الحدود البرية.

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة 14 حزيران/يونيو 2024، أنها قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر الإيرانية العادية، بداية من 15 يونيو الجاري.

كما أعلنت، في بلاغ لها، أنها قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس بالنسبة لحاملي جوازات السفر العراقية العادية في إطار السياحة التي لا تتجاوز 15 يومًا، ولمرّة واحدة كل 180 يومًا، شريطة الاستظهار بحجز فندقي مسبّق ومؤكد مع تذكرة عودة، وذلك بداية من يوم 15 جوان/يونيو 2024.

وفي وقت سابق اعلن علي رضا بيكدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والايرانيين في الخارج ، إن مواطني 28 دولة لا يحتاجون إلى تأشيرة السفر إلى إيران للسياحة اعتبارًا من 4 شباط/فبراير 2024، وهم بحاجة فقط الى قطع تذكرة السفر إلى إيران.

وأضاف: قامت وزارة الخارجية باطلاع المؤسسات المعنية بالأمر التنفيذي لقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء التأشيرات من جانب واحد مع 28 دولة.

وقال بيكدلي: بناءً على ذلك فإن مواطني هذه الدول الـ 28 الذين يسافرون إلى إيران لغرض السياحة لا يحتاجون إلى تأشيرة السفر اعتبارًا من 4 شباط/فبراير 2024 وهم بحاجة فقط الى قطع تذكرة السفر.

واضاف: كما ان المواطنين الهنود ليسوا بحاجة الى تاشيرة دخول لو اتوا جوا لكنهم بحاجة الى التاشيرة للدخول عبر الحدود البرية.

واوضح بان الدول الـ 28 هي: السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، أوزبكستان، قيرغيزستان، تونس، كوبا، تنزانيا، موريتانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة، فيتنام، كمبوديا، بروناي ، البرازيل ، المكسيك ، البيرو ، كرواتيا ، صربيا ، البوسنة والهرسك ، بيلاروسيا ، الهند (جوا).