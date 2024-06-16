النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۶مشاهدات
‍ پ

قائد الثورة الاسلامية:يجب أن تتواصل البراءة هذا العام

يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطى موسم الحج وميقاته، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كلّه، وتتعدى الحجاج إلى كل فرد من الناس.
رمز الخبر: ۶۹۶۱۰
تأريخ النشر: 15 June 2024

أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد "علي الخامنئي" في رسالة الى حجاج بيت الله الحرام، أنه يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطى موسم الحج وميقاته، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كلّه، وتتعدى الحجاج إلى كل فرد من الناس..

وأعلن الموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية" Khamenei.ir " أنه سيقرأ وينشر النص الكامل لنداء الإمام الخامنئي المهم إلى حجاج بيت الله الحرام،يوم السّبت 15/06/2024من قبل رئيس بعثة الحج لجمهورية إيران الإسلامية، حجة الإسلام والمسلمين السيد عبدالفتاح نواب، في مراسم البراءة من المشركين التي ستقام في صحراء عرفة.

وذكر هذا الموقع مقاطع من نداء قائد الثورة الإسلامية الى حجاج بيت الله الحرام بمناسبة ايام الحج الابراهيمي وأضاف :

في ما يلي ثلاثة مقاطع من نداء قائد الثورة الإسلاميّة بمناسبة حلول مراسم الحج للعام 1445 ه.ق:

- متى ما جرى النظر بعين التدبر إلى اجتماع الحج العظيم ومناسكه المفصلة، يبث رباطة الجأش في المسلم، ويمنحه الطمأنينة، وينشر الرعب والرهبة في العدو والمبغض. 

- أيها الإخوة والأخوات الحجيج، إنكم تقفون الآن في ساحة التدرب على هذه الحقائق والتعاليم الساطعة. فلتدنوا فكركم وعملكم من معارف الحج أكثر فأكثر، ولتعودوا إلى دياركم بهذه الهوية المصقولة والممزوجة بالمفاهيم السامية؛ هذه هي الهدية القيمة والحقيقية لرحلة حجكم

- يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطى موسم الحج وميقاته، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كلّه، وتتعدى الحجاج إلى كل فرد من الناس.

یذکر أنه يوجه قائد الثورة الاسلامية منذ عام 1989 ولحد الان سنويا، رسالة بمناسبة الحج، متوجها فيها الى الحجاج ويبين فيها نقاطا حول مكانة الحج وواجبات  المسلمين ازاء قضايا المجتمعات الاسلامية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بالصور.. قائد الثورة الإسلامية يستقبل الحائزين على ميداليات الأولمبيادات العلمية
كيف تؤثر الحرب "بلغة الأرقام"على أطفال غزة؟
قائد الثورة الإسلامیة: عنجهية الكيان الصهيوني لم تدع مجالا للتهاون والممالأة
قائد الثورة الإسلامیة: الانتخابات مهمة للغاية
المرشح الرئاسي بزشكيان: الأعداء طامعون في وطننا ويجب ان نعزز تآزرنا الداخلي
المرشح الرئاسي زاكاني يصف السياسة الخارجية اولوية حكومته وينتقد حكومة الرئيس روحاني لثقتها في العدو
كنعاني: إطلاق سراح المواطن "حميد نوري" مظهر آخر لقوة الدبلوماسية الايرانية
المقاومة العراقية تستهدف حيفا المحتلة بـ"صاروخ الأرقب"
تطوير التعاون بين إيران وطاجيكستان في مجال علم الجيوماتكس
مقتل ثلاثة صهاينة في حادث سيارة في سيناء
مخبر يؤكد تنفيذ خطة التعاون المشترك الشاملة بين طهران وموسكو ومشروع ممر الشمال –جنوب
باقري يؤكد ضرورة استخدام جميع الأدوات لوقف الحرب في غزة وبن زايد يعتبر هذا واجب الامارات الانساني
العميد سريع: مصير السفن المستهدفة خلال الـ72 ساعة الماضية هو الغرق
الحجاج الایرانی يرفعون العلم الفلسطيني في مراسم اعلان البراءة ويهتفون شعار الموت لإسرائيل
السفير الإيراني لدى العراق يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات بغداد
باقري يلتقى رئيس الوزراء العراقي
نائب وزير الجهاد الزراعي: انتاج البلاد من القمح سيتجاوز 15 مليون طن
باقري يلتقي الرئيس العراقي
تونس تلغي تاشيرة الدخول للإيرانيين
ایران ترد علی مزاعم بشأن مساعدتها للیمن في استهداف السفن
عمار الحكيم : العلاقات التآزرية بين إيران والعراق تعود بالنفع على العالم الإسلامي
باقري كني: تعزیز التعاون الاقتصادي،ضروري للاستقرار في المنطقة
إعلام إسرائيلي: "جيشنا" متأكّل.. يجب التفكير مرتين قبل الخروج إلى حربٍ ضد لبنان
الضفة الغربية... إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب رنتيس
تفاصيل جديدة لهجوم الشرطة الفرنسية على مقر زمرة المنافقين
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 15 ألف شهيد من الأطفال.. و34 ألف إصابة
 سفير إيران في بيروت يفند خبر استشهاد مسؤولين في حزب الله
نائب الخارجية الايراني: "الإعفاء الإنساني من العقوبات" تسمية أميركية مزيفة
قائد الثورة الاسلامية:يجب أن تتواصل البراءة هذا العام
الحظر المفروض على ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران، يتوافق مع أي من معايير حقوق الإنسان؟