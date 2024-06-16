باقري يلتقى رئيس الوزراء العراقي

التقى وزير الخارجية بالانابة علي باقري الموجود في زيارة لبغداد، اليوم الخميس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وكان باقري قد بدا اليوم زيارة للعراق تستمر يومين.

وهذا اللقاء الثاني لباقري والسوداني، اذ قام باقري في صيف العام الماضي بصفته مساعدا لوزير الخارجية للشؤون السياسة، بزيارة الى العراق والتقى خلالها رئيس وزراء العراق.

وجدد السوداني في لقاء اليوم تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومرافقيهما.

واكد ان العراق يواصل مسار تعزيز العلاقات مع ايران واسس التعاون البناء بين البلدين موضحا ان هذا التعاون وتعزيز العلاقات يخدم مصالح البلدين الجارين ويسهم في تقدم الشعبين.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا الاقليمية والدولية وعدوان الكيان الصهيوني على غزة والتداعيات الانسانية المؤلمة والجرائم الوحشية التي يقترفها الغزاة الصهاينة يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وتم التاكيد على ضرورة بذل الجهود الجادة من قبل الاسرة الدولية لوقف حرب هذا الكيان والحد من اتساع رقعة الاشتباكات في المنطقة.

وشدد الطرفان على متابعة اللجان المشتركة للبلدين لاقامة الجلسات وتنفيذ الاتفاقات المبرمة في مجال الطاقة والامن والتعليم والنقل.

اما وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري فقد شكر المسؤولين العراقيين على مواساتهم ايران بالحادث المؤسف الاخير واثنى على الدور المحوري للعراق في المنطقة وجهود العراق لتعزيز الاستقرار عن طريق تقريب وجهات النظر بين الدول وقال ان ايران تدعم الجهود العراقية لتنفيذ مشروع طريق التنمية.

كما اكد باقري استعداد ايران للمشاركة في هذا المشروع.

وكان باقري التقى في وقت سابق اليوم، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

والتقى وزير الخارجية بالانابة كذلك وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وبحث معه في احدث تطورات المنطقة لا سيما الحرب في غزة والتصعيد على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وعقد باقري كذلك لقاء مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان، شددا فيه على ضرورة توسيع التعاون القضائي بين البلدين.