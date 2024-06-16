النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۱۶مشاهدات
‍ پ

باقري يلتقى رئيس الوزراء العراقي

رمز الخبر: ۶۹۶۰۸
تأريخ النشر: 15 June 2024

التقى وزير الخارجية بالانابة علي باقري الموجود في زيارة لبغداد، اليوم الخميس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

 وكان باقري قد بدا اليوم زيارة للعراق تستمر يومين.

وهذا اللقاء الثاني لباقري والسوداني، اذ قام باقري في صيف العام الماضي بصفته مساعدا لوزير الخارجية للشؤون السياسة، بزيارة الى العراق والتقى خلالها رئيس وزراء العراق.

وجدد السوداني في لقاء اليوم تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومرافقيهما.

واكد ان العراق يواصل مسار تعزيز العلاقات مع ايران واسس التعاون البناء بين البلدين موضحا ان هذا التعاون وتعزيز العلاقات يخدم مصالح البلدين الجارين ويسهم في تقدم  الشعبين.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا الاقليمية والدولية وعدوان الكيان الصهيوني على غزة والتداعيات الانسانية المؤلمة والجرائم الوحشية التي يقترفها الغزاة الصهاينة يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وتم التاكيد على ضرورة بذل الجهود الجادة من قبل الاسرة الدولية لوقف حرب هذا الكيان والحد من اتساع رقعة الاشتباكات في المنطقة.

وشدد الطرفان على متابعة اللجان المشتركة للبلدين لاقامة الجلسات وتنفيذ الاتفاقات المبرمة في مجال الطاقة والامن والتعليم والنقل.

اما وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري فقد شكر المسؤولين العراقيين على مواساتهم ايران بالحادث المؤسف الاخير واثنى على الدور المحوري للعراق في المنطقة وجهود العراق لتعزيز الاستقرار عن طريق تقريب وجهات النظر بين الدول وقال ان ايران تدعم الجهود العراقية لتنفيذ مشروع طريق التنمية.

كما اكد باقري استعداد ايران للمشاركة في هذا المشروع.

وكان باقري التقى في وقت سابق اليوم، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

والتقى وزير الخارجية بالانابة كذلك وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وبحث معه في احدث تطورات المنطقة لا سيما الحرب في غزة والتصعيد على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وعقد باقري كذلك لقاء مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان، شددا فيه على ضرورة توسيع التعاون القضائي بين البلدين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
كيف تؤثر الحرب "بلغة الأرقام"على أطفال غزة؟
قائد الثورة الإسلامیة: عنجهية الكيان الصهيوني لم تدع مجالا للتهاون والممالأة
قائد الثورة الإسلامیة: الانتخابات مهمة للغاية
المرشح الرئاسي بزشكيان: الأعداء طامعون في وطننا ويجب ان نعزز تآزرنا الداخلي
المرشح الرئاسي زاكاني يصف السياسة الخارجية اولوية حكومته وينتقد حكومة الرئيس روحاني لثقتها في العدو
كنعاني: إطلاق سراح المواطن "حميد نوري" مظهر آخر لقوة الدبلوماسية الايرانية
المقاومة العراقية تستهدف حيفا المحتلة بـ"صاروخ الأرقب"
تطوير التعاون بين إيران وطاجيكستان في مجال علم الجيوماتكس
مقتل ثلاثة صهاينة في حادث سيارة في سيناء
مخبر يؤكد تنفيذ خطة التعاون المشترك الشاملة بين طهران وموسكو ومشروع ممر الشمال –جنوب
باقري يؤكد ضرورة استخدام جميع الأدوات لوقف الحرب في غزة وبن زايد يعتبر هذا واجب الامارات الانساني
العميد سريع: مصير السفن المستهدفة خلال الـ72 ساعة الماضية هو الغرق
الحجاج الایرانی يرفعون العلم الفلسطيني في مراسم اعلان البراءة ويهتفون شعار الموت لإسرائيل
السفير الإيراني لدى العراق يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات بغداد
أبو عبيدة للحجاج: استحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة
باقري يلتقى رئيس الوزراء العراقي
نائب وزير الجهاد الزراعي: انتاج البلاد من القمح سيتجاوز 15 مليون طن
باقري يلتقي الرئيس العراقي
تونس تلغي تاشيرة الدخول للإيرانيين
ایران ترد علی مزاعم بشأن مساعدتها للیمن في استهداف السفن
عمار الحكيم : العلاقات التآزرية بين إيران والعراق تعود بالنفع على العالم الإسلامي
باقري كني: تعزیز التعاون الاقتصادي،ضروري للاستقرار في المنطقة
إعلام إسرائيلي: "جيشنا" متأكّل.. يجب التفكير مرتين قبل الخروج إلى حربٍ ضد لبنان
الضفة الغربية... إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب رنتيس
تفاصيل جديدة لهجوم الشرطة الفرنسية على مقر زمرة المنافقين
 سفير إيران في بيروت يفند خبر استشهاد مسؤولين في حزب الله
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 15 ألف شهيد من الأطفال.. و34 ألف إصابة
نائب الخارجية الايراني: "الإعفاء الإنساني من العقوبات" تسمية أميركية مزيفة
قائد الثورة الاسلامية:يجب أن تتواصل البراءة هذا العام
الحظر المفروض على ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران، يتوافق مع أي من معايير حقوق الإنسان؟