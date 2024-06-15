المجرمون الصهاينة قاتلو الأطفال سيدفعون ثمن سفك دماء الابرياء

واكد اللواء سلامي على ان المجرمين الصهاينة قاتلي الأطفال يعلمون أنهم سيدفعون ثمن سفك دماء الأبرياء، وعليهم انتظار الرد على هذه الجريمة الشنعاء.

صرح القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء "حسين سلامي" بان المجرمين الصهاينة قاتلي الأطفال يعلمون أنهم سيدفعون ثمن سفك دماء الأبرياء.

وبمناسبة استشهاد احد قوات الحرس الثوري الاسلامي المدافع عن العتبات المقدسة "سعيد أبيار" الذي استشهد يوم 2 حزيران /يونيو 2024 في مهمة استشارية في سوريا عقب عدوان صهيوني على أطراف حلب، كتب القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء "حسين سلامي" مهنئا ومعزيا عائلته الكريمة ورفاقه البواسل والشعب الايراني الغيور والمنجب للشهداء.

وجاء في رسالة اللواء سلامي ان الجهود الصادقة والشجاعة لهذا الحارس المخلص والعفيف في ميادين الدفاع عن الثورة والنظام الإسلامي وحماية أمن وسلام هذه الأرض ومساعدة المقاومة الفلسطينية المناهضة للصهيونية البطلة في مواجهة محتلي القدس الشريف ،ستبقى إلى الأبد تلهم الشباب المتحمس والثورة اليوم وغدا في الوطن الإسلامي.

واكد اللواء سلامي على ان المجرمين الصهاينة قاتلي الأطفال يعلمون أنهم سيدفعون ثمن سفك دماء الأبرياء، وعليهم انتظار الرد على هذه الجريمة الشنعاء.

وختم رسالته سائلا المولى عز وجل ان يرحم الشهيد ويسكنه فسيح جناته ويرفع من درجاته السامية وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه الثبات والصبر والسلوان لمواصلة طريق الجهاد الصادق والاستشهاد في سبيل الله واعلاء كلمة الحق وعزة وتقدم ايران.