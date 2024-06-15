سفير الجمهورية الاسلامية يجري مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي

علما ان وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"، سيتوجه يوم غد الخميس الى بغداد، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

التقى سفير الجمهورية الاسلامية في بغداد "محمد كاظم ال صادق"، اليوم الاربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"؛ حيث جرى استعراض الافاق المستقبلية لتطوير ورفع مستوى العلاقات بين البلدين.

وناقش الحانبان، في هذا اللقاء، الارضيات المناسبة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران وبغداد، مع التركيز على المصالح الحيوية لكلا البلدين الصديقين والجارين.

الى ذلك، اكد رئيس الوزراء العراقي على رغبة حكومته في تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر الدول الاسلامية اكثر فاكثر، مضافا الى تبنى مشاريع اقتصادية وتنموية شاملة من شانها ان تعزز التماسك الاقتصادي وتدعيم الامن والاستقرار في كل دول المنطقة.

علما ان وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"، سيتوجه يوم غد الخميس الى بغداد، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين.