مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيس البرلمان الايرلندي

وفي تصريحه خلال اللقاء هذا، اعتبر نيلي موقف ايرلندا المتمثل في الاعتراف بدولة فلسطين، "خطوة ملفتة باتجاه استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة منذ عقود".

التقى مساعد الوزير، المدير العام للشؤون الغرب اوروبية بوزارة الخارجية الايرانية "مجيد نيلي"، مع رئيس البرلمان الايرلندي "شان اورافيل"، وناقش معه اهم القضايا الثنائية والدولية.

وافادت ارنا، ان مساعد وزير الخارجية الايراني الذي يزور حاليا مدينة دوبلن الايرلندية لعقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسة المشتركة بين البلدين، التقى اليوم الاربعاء مع رئيس برلمان ايلندا.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، اخر المستجدات على الصعيد الثنائي وايضا القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريحه خلال اللقاء هذا، اعتبر نيلي موقف ايرلندا المتمثل في الاعتراف بدولة فلسطين، "خطوة ملفتة باتجاه استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة منذ عقود".