رئيس الجمهورية بالانابة في زيارة الى مشهد

وكان مقررا ان تستضيف خراسان الرضوية في ذكرى ميلاد الامام الرضا (ع) الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي لتدشين المشروعات المذكورة ضمن الجولة الثانية من زيارة رئيس الجمهورية.

وصل رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر اليوم الخميس الى مدينة مشهد (شمال شرق) لرعاية حفل تدشين وبدء العمليات التنفيذية لـ 109 مشروعات انمائية وخدمية في محافظة خراسان الرضوية.

وذكرت مؤسسة محافظة خراسان الرضوية ان 109 مشروعات انمائية وخدمية تحت عنوان "تذكار ابراهيم" سيتم تدشينها في ارجاء المحافظة برعاية رئيس الجمهورية بالانابة ومشاركة اربعة وزراء.

وكان مقررا ان تستضيف خراسان الرضوية في ذكرى ميلاد الامام الرضا (ع) الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي لتدشين المشروعات المذكورة ضمن الجولة الثانية من زيارة رئيس الجمهورية.

والان يتم تدشين او بدء العمليات التنفيذية لـ 109 مشاريع لـ 12 جهازا تنفيذيا و 10 اجهزة وطنية باعتماد يزيد عن 142 الف مليار تومان في المحافظة.