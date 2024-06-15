واشارت الوزارة إلر ارتكاب الاحتلال الصهيوني 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و100 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 37202 شهيدا و84932 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ویذکر انه اعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37202 شهيدا و84932 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واشارت الوزارة إلر ارتكاب الاحتلال الصهيوني 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و100 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.