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باقري يجري مباحثات هاتفية مع بوريل

لقد استعرضنا مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين وبما يشمل العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي، ومفاوضات رفع الحظر والظروف العسيرة في فلسطين. مؤكدا ان التفاعل الجاد والمستمر ضروري.
رمز الخبر: ۶۹۵۹۲
تأريخ النشر: 13 June 2024

اعلن القائم باعمال وزير الخارجية الايراني، علي باقري كني انه اجرى مباحثات هاتفية صريحة وتطلعية مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل".

ویذکر انه نشر وزير الخارجية الايراني بالانابة "علي باقري كني"، تدوينة عبر حسابه في منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، معلنا عن محادثاته الهاتفية، مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، جوزيف بوريل.

وقال باقري : لقد استعرضنا مجموعة من القضايا التي تهم الجانبين وبما يشمل العلاقات بين ايران والاتحاد الاوروبي، ومفاوضات رفع الحظر والظروف العسيرة في فلسطين. مؤكدا ان التفاعل الجاد والمستمر ضروري.

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