المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامهم قرية كفردان في الضفة الغربية

وأسفرت المواجهات عن استشهاد 3 شبان، عُرف منهم أيمن العدس من بلدة برقين، وأحمد السمودي شقيق الشهيد محمود السمودي، من بلدة اليامون، متأثرين بإصاباتهم برصاص الاحتلال خلال المواجهات.

المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال المقتحمة لقرية كفردان، غربي جنين، في الضفة الغربية، واستشهاد 3 شبان خلال المواجهات تصدياً للاقتحام.

ویذکر انه أعلنت سرايا القدس، كتيبة جنين، خوض مجاهديها في مجموعات كفردان اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال، مؤكدةً إمطار قوات المشاة بوابل من الرصاص والعبوات المتفجرة، وتحقيق إصابات مباشرة.

وفجّر المقاومون عدداً من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال المقتحمة قرية كفردان.

وتصدى مجاهدو كتائب شهداء الأقصى، جنين، وفق بيان لها، لاقتحام قوات الاحتلال بلدة كفردان، بعد اكتشاف تسلل قوة خاصة، وسط اشتباكات عنيفة معها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفردان غربي جنين في الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع المقاومين.

وأسفرت المواجهات عن استشهاد 3 شبان، عُرف منهم أيمن العدس من بلدة برقين، وأحمد السمودي شقيق الشهيد محمود السمودي، من بلدة اليامون، متأثرين بإصاباتهم برصاص الاحتلال خلال المواجهات.

وقصفت قوات الاحتلال، المقتحمة للقرية، منزلاً حاصرته بقذيفتي "إنيرغا"، وسط تحليق مكثف لطائرتي "آباتشي".

وخلال الاقتحام، منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين، وأطلقت النار صوبها.