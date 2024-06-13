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لبنان.. المقاومة الاسلامية تزف 4 شهداء على طريق القدس

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي سليم صوفان “كميل” مواليد عام 1971 من بلدة جويّا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
رمز الخبر: ۶۹۵۸۸
تأريخ النشر: 12 June 2024

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، فجر اليوم الأربعاء، إستشهاد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مواليد عام 1969من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، شهيداً على طريق القدس.

ویذکر انه قالت المقاومة في بيان صادر عن الاعلام الحربي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مواليد عام 1969من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت المقاومة الشهيد المجاهد محمد حسين صبرا “باقر” مواليد عام 1973 من بلدة حدّاثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسين صبرا “باقر” مواليد عام 1973 من بلدة حدّاثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وزفت المقاومة الاسلامية ايضا الشهيد المجاهد علي سليم صوفان “كميل” مواليد عام 1971 من بلدة جويّا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي سليم صوفان “كميل” مواليد عام 1971 من بلدة جويّا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وايضا بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد حميّد "ساجد" مواليد عام 1980 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

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