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وزيرة خارجية إندونيسيا تؤکد علی ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئیسي إلى جاكرتا

إن زيارة الدكتور رئيسي إلى جاكرتا، والتي رافقها ترحيب حار للغاية من حكومة وشعب إندونيسيا وخطط واتفاقيات جيدة للغاية، ظلت في أذهان الرئيس الشهید وحكومة وشعب إيران.
رمز الخبر: ۶۹۵۸۴
تأريخ النشر: 12 June 2024

أکدت وزيرة الخارجية الإندونيسية السيدة "ريتنو مرسودي"، خلال لقائها وزير الخارجية الإیراني بالإنابة "علي باقري كني"، علی ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الراحل إبراهیم رئیسي إلى جاكرتا.

والتقى وزير الخارجية بالإنابة علي باقري كني مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية بشأن الوضع في غزة والذي عقد في اسطنبول.

واشارت وزيرة خارجية اندونيسيا الى الجهود التي يبذلها كبار المسؤولين في بلادها لتحقيق وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئیس الایراني الراحل إلى جاكرتا.

كما أعربت ريتنو مرسودي عن تعازيها لشعب وحكومة ایران في واقعة استشهاد الرئیس رئيسي ووزير الخارجية حسین أمير عبد اللهيان ومرافقيها.

كما أعلنت وزيرة خارجية اندونيسيا استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع طهران على الساحة الدولية، وخاصة في مجال الدفاع وحماية حقوق الشعب الفلسطيني؛ وصرحت : إننا سنعزز جهودنا لدعم والدفاع عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف من الشعب الفلسطيني.

بدوره أكد القائم بأعمال وزير خارجية ایران في هذا اللقاء، أن "إحدى الخطط الرئيسية للرئيس الراحل ابراهیم رئيسي  كانت التركيز على تطوير وتوسيع العلاقات مع الدول الإسلامية، بما فيها إندونيسيا، باعتبارها إحدى الدول المهمة في اسیا".

وأضاف باقري : إن زيارة الدكتور رئيسي إلى جاكرتا، والتي رافقها ترحيب حار للغاية من حكومة وشعب إندونيسيا وخطط واتفاقيات جيدة للغاية، ظلت في أذهان الرئيس الشهید وحكومة وشعب إيران.

کما اعتبر دعم الشعب الفلسطيني، واجبا إنسانيا وإسلاميا على الدول الإسلامية، وقال : من واجبنا جميعا مساعدة الشعب الفلسطيني على الوقوف في وجه الصهاينة سياسيا، وقانونيا وإعلاميا ودبلوماسيا لدعم الشعب الفلسطيني.

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