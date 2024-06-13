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اجتماع منظمة السياحة العالمية يقف دقيقة صمت حدادا على الرئيس الإیراني الشهيد

وفي هذا الاجتماع، تم بث مقطع من كلمة الرئيس الراحل خلال حفل افتتاح معرض طهران الدولي للسياحة؛ الأمر الذي لفت انتباه الأعضاء.
رمز الخبر: ۶۹۵۸۳
تأريخ النشر: 12 June 2024

وقف المشاركون في اجتماع منظمة السياحة العالمية، دقيقة صمت، حداداً على الرئيس الإيراني الراحل "السيد إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، اللذين ارتقيا شهيدين مع رفاقهما اثر حادث تحطم المروحية بمحافظة اذربايجان الشرقية (شمال غربي البلاد).

وفي الاجتماع الـ121 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، الذي عقد في برشلونة بإسبانيا، أعرب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له وذلك قبل وقوف جميع ممثلي الدول الاعضاء.

وفي هذا الاجتماع، تم بث مقطع من كلمة الرئيس الراحل خلال حفل افتتاح معرض طهران الدولي للسياحة؛ الأمر الذي لفت انتباه الأعضاء.

وقدمت أمانة المنظمة تقريرا عن زيارة أمينها العام إلى طهران وأشادت بتقدم صناعة السياحة في إيران.

وانطلق أمس، في مدينة برشلونة الإسبانية، الاجتماع الـ121 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ويستضيف هذا الاجتماع وفودا من أكثر من 30 دولة.

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