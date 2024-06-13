الدول الثماني الاسلامية النامية تؤكد على تفعيل التجارة الالكترونية والمقايضة فيما بينها

الى ذلك اعرب ممثلو سائر الدول الاعضاء، عن احترامهم ومواساتهم برحيل الرئيس ووزير الخارجية الايرانيين ومرافقيهما، كما استعرضوا الاليات والسبل الكفيلة بتوسيع التعاون التجاري في اطار مجموعة دي 8.

اكد المشاركون في الاجتماع غير الرسمي لوزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية (دي 8)، اكدوا على ضرورة دعم وتفعيل التجارة الالكترونية والمقايضة بين اعضاء هذا التكتل.

يذكر ان الاجتماع هذا عقد اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة التشاورية التجارية لمنظمة التعاون الاسلامي بمدينة اسطنبول التركية.

ويمثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع غير الرسمي لوزراء التجارة لمجموعة "دي 8"، مهدي ضيغمي وهو مساعد وزير الصناعة، رئيس منظمة الترويج التجاري الايرانية؛ حيث شرح موقف طهران حيال توسيع علاقاتها التجارية ولاسيما مع الدول الاعضاء.

واعتبر ضيغمي، التحاق ايران بمجموعة "دي 8" ومنظمة اوراسيا للتعاون الاقتصادي، مؤشرا على ارادتها الجادة في تنمية علاقاتها الاقتصادية مع سائر البلدان.

الى ذلك اعرب ممثلو سائر الدول الاعضاء، عن احترامهم ومواساتهم برحيل الرئيس ووزير الخارجية الايرانيين ومرافقيهما، كما استعرضوا الاليات والسبل الكفيلة بتوسيع التعاون التجاري في اطار مجموعة دي 8.

وتجدر الاشارة ايضا، الى البيان الصادر في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء التجارة للدول الاسلامية النامية اليوم، والذي ادان الهجمات الوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني على قطاع غزة؛ مطالبا بوقف تلك الممارسات، كما تم التوقيع على البروتوكول الخاص بآلية حل الخلافات في اطار اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الاعضاء.