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وفد عراقي يطلب إيران نقل تكنولوجيا ادارة النفايات الى النجف الاشرف

وتابع انه وبعد زيارة محافظ النجف الاشرف والوفد المرافق له لمحطات فرز ومعالجة النفايات في طهران فقد لاقى استخدام المحطات الوسيطة لجمع النفايات ترحيبا من محافظ النجف الاشرف.
رمز الخبر: ۶۹۵۷۹
تأريخ النشر: 12 June 2024

أعلن مدير منظمة إدارة النفايات في بلدية طهران "رضا محمدي" عن تفاهم مع محافظ النجف الأشرف لتفعيل محطات جمع النفايات الوسيطة في النجف الاشرف.

وبخصوص زيارة محافظ النجف ومسؤولي الخدمات البلدية ومديري بلدية النجف إلى مرافق منظمة إدارة النفايات في بلدية طهران، افاد مدير منظمة إدارة النفايات في بلدية طهران "رضا محمدي"  بأن محافظ النجف الاشرف والوفد المرافق له قام بزيارة طريق التجميع والمحطات الوسيطة لنقل النفايات ومحطة فرز و طمر النفايات "ارادكوه " و اطلعوا على عملية معالجة  وإعادة تدوير النفايات وانتاج السماد ومحرقة النفايات بسعة 200 طن.

وذكر محمدي بأنه ونظرا لعدم وجود محطات وسيطة، يضطر عمال بلدية النجف الاشرف لقطع مسافة 40 كيلومترا خارج المدينة ليتمكنوا من تفريغ النفايات التي تم جمعها بالآلات في المدينة .

وتابع انه وبعد زيارة محافظ النجف الاشرف والوفد المرافق له لمحطات فرز ومعالجة النفايات في طهران فقد لاقى استخدام المحطات الوسيطة لجمع النفايات ترحيبا من محافظ النجف الاشرف.

وعليه، طلب الوفد العراقي التوصل الى تفاهم، وبالتعاون مع القطاع الخاص، لإنشاء ما لا يقل عن محطتين الى 3 محطات وسيطة لإدارة النفايات في مدينة النجف الاشرف.

كما اشار محمدي الى أن محافظ النجف الاشرف أكد على ضرورة بناء وتشغيل المحطات الوسيطة،قائلا بأن الجانب العراقي رأى أن هذا الأمر حيوي ومهم جدا لمدينة النجف الاشرف خاصة خلال زيارة الملايين من محبي أهل البيت(ع) لزيارة الأربعين.

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