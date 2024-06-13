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حجة الاسلام محسني ايجئي يصل الدوحة

علما ان اللقاء مع أمير قطر، والتباحث مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، واللقاء مع الجالية الايرانية في قطر، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين؛ مدرجة على جدول زيارة رئيس القضاء الايراني والوفد المرافق للدوحة.
رمز الخبر: ۶۹۵۷۸
تأريخ النشر: 12 June 2024

وصل رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي" على راس وفد قضائي رفيع المستوى، الى مطار الدوحة الدولي؛ حيث كان في استقباله "حسن بن لحدان الحسن المهندي" رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد اخرين من كبار مسؤولي الشؤون القضائية في هذا البلد.

وفي تصريحه خلال اللقاء مع المهندي، اكد حجة الاسلام محسني ايجئي على توسيع العلاقات والتعاون بين طهران والدوحة، لاسيما في المجالات القضائية؛ واصفا العلاقات السياسية والاقليمية بين البلدين انها بالمستوى المنشود واخذة بالنمو، "حيث تبلورت هذه الاواصر اكثر فاكثر خلال السنوات الاخيرة وفي عهد رئيس الجمهورية الاسلامية "الشهيد اية الله رئيسي".

الى ذلك، رحب رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري، بتوسيع وتعميق الاواصر مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وخاصة التعاون القضائي.

وقال المهندي في تصريحه لدى استقبال رئيس السلطة القضائية الايرانية، انه يرغب في زيارة الجمهورية الاسلامية قريبا، كما اشار الى الجالية الايرانية المقيمة في قطر؛ مؤكدا بان السلطات القطرية تتعامل مع هؤلاء الوافدين كما هو الحال بالنسبة للمواطنين القطريين.

علما ان اللقاء مع أمير قطر، والتباحث مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، واللقاء مع الجالية الايرانية في قطر، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين البلدين؛ مدرجة على جدول زيارة رئيس القضاء الايراني والوفد المرافق للدوحة.

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