تحديد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لتصويت الرعايا الايرانيين

ان المواطنين الايرانيين خارج البلاد، لديهم الاختيار في تقديم جوازات السفر من اجل التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الرابعة عشرة، ولا حاجة الى بطاقات الهوية او الجنسية في هذا الخصوص.

اعلن رئيس لجنة الانتخابات رئاسة الجمهورية الـ 14 في ايران "محسن اسلامي"، عن تحديد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لاستقبال الناخبين الايرانيين المقيمين في خارج البلاد من اجل التصويت في هذه الانتخابات.

واوضح اسلامي في تصريح له يوم الثلاثاء، ان المواطنين الايرانيين خارج البلاد، لديهم الاختيار في تقديم جوازات السفر من اجل التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الرابعة عشرة، ولا حاجة الى بطاقات الهوية او الجنسية في هذا الخصوص.

علما ان الانتخابات الرئاسية الـ 14 في ايران، ستجري في 28 حزيران / يونيو 2024م، وسيخوض المنافسة لتولي المسؤولية، 6 مرشحين وهم : سعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.