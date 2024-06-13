النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۲مشاهدات
‍ پ
لجنة الانتخابات الرئاسية الـ 14 :

تحديد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لتصويت الرعايا الايرانيين

ان المواطنين الايرانيين خارج البلاد، لديهم الاختيار في تقديم جوازات السفر من اجل التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الرابعة عشرة، ولا حاجة الى بطاقات الهوية او الجنسية في هذا الخصوص.
رمز الخبر: ۶۹۵۷۷
تأريخ النشر: 12 June 2024

اعلن رئيس لجنة الانتخابات رئاسة الجمهورية الـ 14 في ايران "محسن اسلامي"، عن تحديد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لاستقبال الناخبين الايرانيين المقيمين في خارج البلاد من اجل التصويت في هذه الانتخابات.

واوضح اسلامي في تصريح له يوم الثلاثاء، ان المواطنين الايرانيين خارج البلاد، لديهم الاختيار في تقديم جوازات السفر من اجل التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الرابعة عشرة، ولا حاجة الى بطاقات الهوية او الجنسية في هذا الخصوص.

علما ان الانتخابات الرئاسية الـ 14 في ايران، ستجري في 28 حزيران / يونيو 2024م، وسيخوض المنافسة لتولي المسؤولية، 6 مرشحين وهم : سعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بالصور... متحف السجاد الإيراني
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامهم قرية كفردان في الضفة الغربية
لبنان.. المقاومة الاسلامية تزف 4 شهداء على طريق القدس
باقري: يمكن لإيران ودول البريكس المساهمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للعالم
خاجي يبحث مع الممثل الخاص للأمم المتحدة التطورات في اليمن وغزة
غضب عارم لدى جنود الاحتياط في جيش الاحتلال بعد إعفاء "الحريديم"
وزيرة خارجية إندونيسيا تؤکد علی ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئیسي إلى جاكرتا
اجتماع منظمة السياحة العالمية يقف دقيقة صمت حدادا على الرئيس الإیراني الشهيد
الدول الثماني الاسلامية النامية تؤكد على تفعيل التجارة الالكترونية والمقايضة فيما بينها
الوحدة بين الشعوب الإسلامية من الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 150 منذ 7 أكتوبر
وفد عراقي يطلب إيران نقل تكنولوجيا ادارة النفايات الى النجف الاشرف
حجة الاسلام محسني ايجئي يصل الدوحة
تحديد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لتصويت الرعايا الايرانيين
اجتماع منظمة السياحة العالمية يقف دقيقة صمت حدادا على الرئيس الإیراني الشهيد
حجة الاسلام محسني ايجئي يصل الدوحة
بالصور... متحف السجاد الإيراني
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامهم قرية كفردان في الضفة الغربية
غضب عارم لدى جنود الاحتياط في جيش الاحتلال بعد إعفاء "الحريديم"
وفد عراقي يطلب إيران نقل تكنولوجيا ادارة النفايات الى النجف الاشرف
مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 150 منذ 7 أكتوبر
باقري: يمكن لإيران ودول البريكس المساهمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للعالم
خاجي يبحث مع الممثل الخاص للأمم المتحدة التطورات في اليمن وغزة
لبنان.. المقاومة الاسلامية تزف 4 شهداء على طريق القدس
وزيرة خارجية إندونيسيا تؤکد علی ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئیسي إلى جاكرتا
الدول الثماني الاسلامية النامية تؤكد على تفعيل التجارة الالكترونية والمقايضة فيما بينها
تحديد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لتصويت الرعايا الايرانيين
الوحدة بين الشعوب الإسلامية من الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية