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باقري: ستستمر العلاقات الإيرانية الروسية المبنية على المصالح المتبادلة

وأكد سيرغي لافروف، في إشارة إلى وجهة النظر المشتركة بين طهران وموسكو بشأن العديد من القضايا الإقليمية، استعداد روسيا لمواصلة وتعزيز التعاون في منطقة غرب آسيا وجنوب القوقاز.
رمز الخبر: ۶۹۵۷۶
تأريخ النشر: 11 June 2024

اعتبر وزير الخارجية الايراني بالوكالة العلاقات بين إيران وروسيا بانها مبنية على النهج والمصالح طويلة الأمد للبلدين، وقال أن هذه العلاقات ستستمر على أساس المصالح المتبادلة في المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء علي باقري، الذي يزور مدينة نيجني نوفغورود الروسية لحضور اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الاثنين.

وثمن وزير الخارجية بالوكالة رسائل التعزية والمواساة التي بعثها المسؤولون الروس وحضورهم حفل تابين الرئيس الشهيد ووزير الخارجية ومرافقيهما الشهداء، ووصف العلاقات بين إيران وروسيا بأنها مبنية على النهج والمصالح طويلة المدى للبلدين وقال أن هذه العلاقات مبنية على المصالح المتبادلة وستستمر في المستقبل.

وأشار باقري إلى التوافق والمواقف المشتركة والتعاون بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، كما أكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ورفح.

وشدد أيضًا على ضرورة استخدام قدرة منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة البريكس لمواجهة نهج الأحادية والإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة.

بدوره أبرز وزير الخارجية الروسي دور الشهيد رئيسي والدكتور أمير عبد اللهيان في تعميق العلاقات بين البلدين وأكد استمرار الاتجاه المتنامي للعلاقات بين طهران وموسكو في كافة المجالات وأبدى استعداد موسكو للمضي في هذا الاتجاه.

وأكد سيرغي لافروف، في إشارة إلى وجهة النظر المشتركة بين طهران وموسكو بشأن العديد من القضايا الإقليمية، استعداد روسيا لمواصلة وتعزيز التعاون في منطقة غرب آسيا وجنوب القوقاز.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض آخر تطورات المشاريع الجارية في العلاقات بين البلدين واتخاذ الترتيبات اللازمة للإسراع في تنفيذها.

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