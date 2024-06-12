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الصين تؤكد التزامها بسلامة الأراضی الإیرانیة

یذکر أنه التقى وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، "علي باقري کني"، الذي یزور روسيا على رأس وفد، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانغ يي" .
رمز الخبر: ۶۹۵۷۲
تأريخ النشر: 11 June 2024

أكد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانغ يي"، التزام هذا البلد بسلامة الأراضی الإیرانیة.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، "علي باقري کني"، خلال لقائه وانغ يي"، العلاقات بين إيران والصين متجذرة وتاريخية وآخذة نحو التطور والنمو في كافة المجالات.

وقال: التعددية التي تحمل رايتها إيران والصين، حل واضح لحل المشاكل العالمية.

واعتبر ثمانية أشهر من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني مثالا على فشل الأحادية.

وأعرب عن تقديره لمواقف الحكومة الصينية في الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين.

من جانبه أكد وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، خلال اللقاء، التزام هذا البلد بسلامة الأراضی الإیرانیة.

وجدد تعازيه باستشهاد الشهيد "رئيسي" والشهيد الوزير"حسین امیر عبد اللهيان" ووصف العلاقات بين إيران والصين بأنها استراتيجية.

وقال: إن هذا البلد عازم على تطوير العلاقات الاستراتيجية في كافة المجالات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

یذکر أنه التقى وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، "علي باقري کني"، الذي یزور روسيا على رأس وفد، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانغ يي" .

ووصل باقري کني  إلى مدينة نيجني نوفغورود بروسیا في الساعات الأولى من صباح اليوم للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس.

وهذا هو الاجتماع الأول لوزارة خارجية دول بريكس الذي تشارك فيه الجمهورية الإسلامية الإیرانیة كعضو رسمي.

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