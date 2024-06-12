صناعاتنا الدفاعية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية

ونوه هذا القائد العسكري الى، ان الصناعات الدفاعية الوطنية قادرة على تاسيس خطوط انتاج واسعة بفضل طاقاتها العلمية والشبابية، لتصنيع كافة المنظومات الرادارية والمسيرة التي تلبي احتياجات البلاد.

قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني "العميد علي رضا صباحي فرد" : ان صناعاتنا الدفاعية مجهزة بأحدث انواع التقنيات والمنظومات الرادارية والمسيرات المنتجة على ايدي الشبان الايرانيين المختصين.

وفي تصريح له على هامش زيارته التفقدية لمنصات الرادارات التكتيكية ونقاط المراقبة والقوة المدفعية على الشريط الحدودي في شمال غرب البلاد، اكد العميد صباحي فرد، بأن قوة الدفاع الجوي الايرانية بلغت، انطلاقا من الطاقات المحلية والذاتية التي تتمتع بها، بلغت مستوى مميزا من الجاهزية والقدرات القتالية اليوم.

ونوه هذا القائد العسكري الى، ان الصناعات الدفاعية الوطنية قادرة على تاسيس خطوط انتاج واسعة بفضل طاقاتها العلمية والشبابية، لتصنيع كافة المنظومات الرادارية والمسيرة التي تلبي احتياجات البلاد.

ومضى الى القول : ان قوة الدفاع الجوي الايرانية، وبفضل هذه المقومات، قادرة على تنفيذ جميع المهام الموكلة اليها.