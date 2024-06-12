النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۶مشاهدات
‍ پ
قائد قوة الدفاع الجوي:

صناعاتنا الدفاعية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية

ونوه هذا القائد العسكري الى، ان الصناعات الدفاعية الوطنية قادرة على تاسيس خطوط انتاج واسعة بفضل طاقاتها العلمية والشبابية، لتصنيع كافة المنظومات الرادارية والمسيرة التي تلبي احتياجات البلاد.
رمز الخبر: ۶۹۵۷۰
تأريخ النشر: 11 June 2024

قال قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني "العميد علي رضا صباحي فرد" : ان صناعاتنا الدفاعية مجهزة بأحدث انواع التقنيات والمنظومات الرادارية والمسيرات المنتجة على ايدي الشبان الايرانيين المختصين.

وفي تصريح له على هامش زيارته التفقدية لمنصات الرادارات التكتيكية ونقاط المراقبة والقوة المدفعية على الشريط الحدودي في شمال غرب البلاد، اكد العميد صباحي فرد، بأن قوة الدفاع الجوي الايرانية بلغت، انطلاقا من الطاقات المحلية والذاتية التي تتمتع بها، بلغت مستوى مميزا من الجاهزية والقدرات القتالية اليوم.

ونوه هذا القائد العسكري الى، ان الصناعات الدفاعية الوطنية قادرة على تاسيس خطوط انتاج واسعة بفضل طاقاتها العلمية والشبابية، لتصنيع كافة المنظومات الرادارية والمسيرة التي تلبي احتياجات البلاد.

ومضى الى القول : ان قوة الدفاع الجوي الايرانية، وبفضل هذه المقومات، قادرة على تنفيذ جميع المهام الموكلة اليها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
بالصور... متحف السجاد الإيراني
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامهم قرية كفردان في الضفة الغربية
لبنان.. المقاومة الاسلامية تزف 4 شهداء على طريق القدس
باقري: يمكن لإيران ودول البريكس المساهمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للعالم
خاجي يبحث مع الممثل الخاص للأمم المتحدة التطورات في اليمن وغزة
غضب عارم لدى جنود الاحتياط في جيش الاحتلال بعد إعفاء "الحريديم"
وزيرة خارجية إندونيسيا تؤکد علی ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئیسي إلى جاكرتا
اجتماع منظمة السياحة العالمية يقف دقيقة صمت حدادا على الرئيس الإیراني الشهيد
الدول الثماني الاسلامية النامية تؤكد على تفعيل التجارة الالكترونية والمقايضة فيما بينها
الوحدة بين الشعوب الإسلامية من الاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 150 منذ 7 أكتوبر
وفد عراقي يطلب إيران نقل تكنولوجيا ادارة النفايات الى النجف الاشرف
حجة الاسلام محسني ايجئي يصل الدوحة
تحديد 250 مركز اقتراع على صعيد العالم لتصويت الرعايا الايرانيين
باقري: ستستمر العلاقات الإيرانية الروسية المبنية على المصالح المتبادلة
الصين تؤكد التزامها بسلامة الأراضی الإیرانیة
ايران تدين خارطة الطريق الاميركية الفرنسية
باقري: ستستمر العلاقات الإيرانية الروسية المبنية على المصالح المتبادلة
كنعاني: لا يوجد ما يشير إلى السعی الامریکی لوقف إطلاق النار في غزة
اجتماع منظمة السياحة العالمية يقف دقيقة صمت حدادا على الرئيس الإیراني الشهيد
حجة الاسلام محسني ايجئي يصل الدوحة
المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال خلال اقتحامهم قرية كفردان في الضفة الغربية
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
غضب عارم لدى جنود الاحتياط في جيش الاحتلال بعد إعفاء "الحريديم"
وفد عراقي يطلب إيران نقل تكنولوجيا ادارة النفايات الى النجف الاشرف
مصدر مسؤول : ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 150 منذ 7 أكتوبر
خاجي يبحث مع الممثل الخاص للأمم المتحدة التطورات في اليمن وغزة
الردع الصهيوني الزائف انكشف بعملية "الوعد الصادق"
على المجتمع الدولي ارغام الكيان الاسرائيلي على التنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل الدولية
صناعاتنا الدفاعية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية