الشيخ نعيم قاسم: اذا اراد الاحتلال خوض حرب شاملة فإن المقاومة جاهزة للمعركة

وبشأن التهدئة في غزّة، قال نائب الأمين العام لحزب الله إن عروض الرئيس الأميركي جو بايدن للتهدئة تفتقر للموضوعية، وإن طرحه انتخابي، مشيرًا إلى أنه ليس هناك قرار أميركي جدي بوقف الحرب "الإسرائيلية" على غزّة.

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: إذا أرادت "إسرائيل" خوض حرب شاملة، فإن المقاومة جاهزة للمعركة، ولن تسمح لها بتحقيق أي انتصار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديث تلفزيوني، أوضح الشيخ قاسم أنَّ أيَّ توسيع "إسرائيلي" للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في كيان الاحتلال، في المقابل أكَّد أنّ قرار حزب الله ألا تتوسع الحرب، لكنّه سيخوضها إذا فرضت عليه.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله أنَّ تهديدات وصلت لحزب الله خلال الشهرين الماضيين، وأن الحزب رد بأن جبهة لبنان مرتبطة بغزّة.

وبيَّن الشيخ قاسم أنَّ الحزب استخدم قسمًا قليلًا من قدراته، بما يتناسب مع طبيعة المعركة.

وبشأن التهدئة في غزّة، قال نائب الأمين العام لحزب الله إن عروض الرئيس الأميركي جو بايدن للتهدئة تفتقر للموضوعية، وإن طرحه انتخابي، مشيرًا إلى أنه ليس هناك قرار أميركي جدي بوقف الحرب "الإسرائيلية" على غزّة.