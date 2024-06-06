ممثل حركة الجهاد في إيران: عدوان الاحتلال يزيد تمسكنا بالوحدة وتكاتفنا للتحرير

وعاهد أبو شريف الشهداء والأسرى على الاستمرار في طريق المقاومة والجهاد، حتى انتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني، واستعادة أرضه ومقدساته.

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران، ناصر أبو شريف، أن عدوان الاحتلال وجيشه على شعبنا ومقاومته، لا يزيدنا إلا تمسكاً بالوحدة والتكاتف على طريق التحرير.

نعى ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران، ناصر أبو شريف ، يوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً "أن عدوان الاحتلال وجيشه على شعبنا ومقاومته، لا يزيدنا إلا تمسكاً بالوحدة والتكاتف على طريق التحرير".

وعاهد أبو شريف الشهداء والأسرى على الاستمرار في طريق المقاومة والجهاد، حتى انتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني، واستعادة أرضه ومقدساته.

وارتقى عدد من الشهداء خلال عدوان الاحتلال صباح اليوم على محافظتي نابلس وطولكرم، إضافة إلى الحاق أضرار وخراب بعدد من المناطق.