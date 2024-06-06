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غزة ... الاحتلال يتكبد خسائر جديدة وحماس توضح موقفها تجاه المفاوضات

وميدانيا، تتوالى خسائر جيش الاحتلال مع احتدام المعارك في عدة محاور بقطاع غزة، حيث أعلن الجيش في أحدث بياناته إصابة 17 من أفراده خلال 24 ساعة، وقال إن قواته تنفذ عملية في مخيم البريج وسط القطاع.
رمز الخبر: ۶۹۵۶۶
تأريخ النشر: 05 June 2024

في اليوم الـ243 من الحرب الإسرائيلية على غزة، تسود حالة من الترقب بشأن الحراك الدبلوماسي الهادف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه لا اتفاق من دون موقف واضح يؤدي إلى الوقف الدائم للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من المنتظر أن يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى الدوحة، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغرك إلى القاهرة، في مسعى لإحياء المفاوضات.

وميدانيا، تتوالى خسائر جيش الاحتلال مع احتدام المعارك في عدة محاور بقطاع غزة، حيث أعلن الجيش في أحدث بياناته إصابة 17 من أفراده خلال 24 ساعة، وقال إن قواته تنفذ عملية في مخيم البريج وسط القطاع.

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