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اللواء سلامي: على الصهاينة أن ينتظروا الرد على استشهاد "الشهيد أبيار"

وتابع القول ان الجهود الصادقة لهذا الشهيد في الميادين الدفاع عن الثورة والنظام الإسلامي والحفاظ على أمن وسلام هذه الأرض ومساعدة مقاومة فلسطين المضادة في مواجهة محتلي القدس الشريف، سيبقى إلى الأبد .
رمز الخبر: ۶۹۵۶۵
تأريخ النشر: 05 June 2024

أكد قائدحرس الثورة الاسلامية الإيرانية اللواء حسين سلامي في رسالة بمناسبة استشهاد سعيد أبيار: على الصهاينة أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن دماء الأبرياء التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم انتظار الرد.

ويذكر انه اعرب اللواء سلامي عن تعازية لاستشهاد المستشار الايراني "سعيد أبيار" الذي نال نعمة شهادة في مهمة استشارية في سوريا وفي هجوم للكيان الصهيوني على أطراف حلب، إلى عائلته الكريمة ورفاقه البواسل، وكذلك الشعب الغيور الايراني.

وتابع القول ان الجهود الصادقة لهذا الشهيد في الميادين الدفاع عن الثورة والنظام الإسلامي والحفاظ على أمن وسلام هذه الأرض ومساعدة مقاومة فلسطين المضادة في مواجهة محتلي القدس الشريف، سيبقى إلى الأبد .

واضاف: إن الصهاينة يعلمون أنهم سيدفعون ثمن دماء الأبرياء التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم انتظار الرد.

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