من جانب اخر، استقبل وزير الخارجية الايراني المكلف، الاحد، "غيو بيتو" السفير الهنغاري الجديد في طهران، والذي سلم هو الاخر نسخة من اوراق اعتماده للمباشرة مهامه الدبلوماسية الجديدة في ايران.

استقبل وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"، اليوم الاحد، سفيري استراليا وهنغاريا الجديدين؛ حيث قدما نسخة من اوراق اعتمادهما.

وافادت ارنا، ان "ايان ماك كانوفيل" السفير الاسترالي الجديد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، التقى باقري كني اليوم لتقديم نسخة من اوراق اعتماده، ايذانا ببدئ مهامه الدبلوماسية في البلاد.

باقري كني يستقبل سفيرا استراليا وهنغاريا الجديدين

من جانب اخر، استقبل وزير الخارجية الايراني المكلف، الاحد، "غيو بيتو" السفير الهنغاري الجديد في طهران، والذي سلم هو الاخر نسخة من اوراق اعتماده للمباشرة مهامه الدبلوماسية الجديدة في ايران.