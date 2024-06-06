السيد نصر الله وباقري استعرضا أهم التطورات في المنطقة

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ووزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وجدد السيد نصر الله خلال اللقاء في بيروت يوم أمس تقديم تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية الراحل إبراهيم رئيسي ووزير ‏الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

واستعرض الجانبان آخر التطورات ‏السياسية والأمنية في المنطقة، وخصوصاً في جبهتي غزة ولبنان، والحلول المطروحة والاحتمالات ‏القائمة حول تطور الأحداث.

ووجه السيد نصر الله الشكر لإيران قيادة وحكومة وشعباً ‏لوقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات ‏والتهديدات.‏